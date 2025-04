Netflix țintește pragul de un trilion de dolari, declară co-CEO-ul Ted Sarandos

Netflix vrea să devină o companie de un trilion de dolari, iar conducerea crede că acest obiectiv ambițios este realizabil, dacă gigantul de streaming continuă să livreze performanțe solide, conform TechCrunch.

Declarația a fost făcută de co-directorul executiv Ted Sarandos în cadrul World Economy Summit 2025, organizat miercuri de gigantul media Semafor. „În ultimii cinci ani, ne-am dublat veniturile, am crescut profitul de zece ori și am triplat capitalizarea bursieră. Deci, există o traiectorie clară, dar totul depinde în mod esențial de capacitatea noastră de a executa bine”, a spus Sarandos.

Comentariile sale par să confirme un articol publicat recent de The Wall Street Journal, care susținea că strategii Netflix urmăresc dublarea veniturilor și atingerea pragului simbolic de 1.000 de miliarde de dolari în capitalizare bursieră până în 2030.

Un aspect remarcabil este faptul că Sarandos consideră că această țintă poate fi atinsă doar prin dezvoltarea activității de streaming, fără a depinde de surse externe de venit. Totuși, compania explorează și alte direcții de creștere.

În martie, Netflix a făcut un pas neașteptat în lumea teatrului, cu premiera pe Broadway a piesei „Stranger Things: The First Shadow”, un prequel al celebrei serii. În plus, anul acesta compania urmează să deschidă primele sale spații comerciale fizice în orașele Philadelphia și Dallas, un semn că gigantul digital cochetează tot mai serios cu retailul tradițional.

Cu o bază de abonați globală solidă și un portofoliu în expansiune, Netflix pare să se reinventeze pentru a face față noii ere a entertainmentului, și, poate, să devină prima platformă de streaming care intră în clubul trilionarilor.