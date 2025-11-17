Oficial, PlayStation 5 a depășit vânzările tuturor consolelor Xbox lansate până acum, în ciuda creșterii prețurilor

Sony, creatorii seriei de console de gaming PlayStation, a anunțat că cea mai nouă generație de console, PlayStation 5, a ajuns la 84,2 milioane de unități vândute, după ce a înregistrat o creștere de 3,9 milioane de unități în perioada de trei luni încheiată pe 30 septembrie. Potrivit IGN, aceasta reprezintă o ușoară creștere față de același trimestru al anului trecut, dar este un rezultat impresionant, ținând cont de recentele creșteri de prețuri ale consolelor.

PS5 ar fi depășit și vânzările de Xbox 360

Interesant este că noua cifră de vânzări plasează PS5 înaintea tuturor consolelor Xbox lansate vreodată, depășind ultimul număr oficial pe care îl avem pentru Xbox 360. Dar acest lucru este oarecum înșelător. Microsoft a raportat ultima dată cifrele de vânzări pentru Xbox 360 în urmă cu peste un deceniu, în iunie 2014, când a declarat că a vândut peste 84 de milioane de unități Xbox 360 în magazinele de retail din întreaga lume.

Se pare că cele 84 de milioane de console vândute către retaileri au fost în cele din urmă vândute către clienți și că probabil s-au vândut încă aproximativ 1 milion în cei 10 ani de după acel anunț. Așadar, cifra reală a vânzărilor Xbox 360 este probabil puțin mai mare decât cifra actuală a PS5, dar până când Microsoft nu va publica o actualizare oficială a vânzărilor pentru Xbox 360, PS5 este oficial în fața acesteia și a tuturor celorlalte console Xbox.

Totuși, PS5 este puțin în urma PS4

În comparație cu PlayStation 4, PS5 este puțin în urma consolei anterioare. Analizând primii cinci ani de la lansarea ambelor console, PS4 a vândut către comercianți cu amănuntul peste 86,1 milioane de unități, față de cele 84,2 milioane de PS5-uri comercializate.

Sony a declarat că actuala generație de console este cea mai de succes din punct de vedere financiar, cu vânzări care le depășesc pe cele înregistrate în perioada de dominație a tuturor consolelor Sony anterioare.

Într-un grafic publicat recent de Sony, divizia sa Game & Network Services (G&NS), care include Sony Interactive Entertainment, a arătat că a adus mai mulți bani cu fiecare generație de console de la PS1. Desigur, PS5 a crescut în preț în acest an la 550 de dolari, în timp ce PS4 se vindea cu 300 de dolari în această etapă, iar jocurile video în sine au devenit mai scumpe.