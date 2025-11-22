Un raport publicat de EY în 2025, la nivelul Europei Centrale și de Est, arată că aproximativ șase din zece antreprenori din România au planuri concrete de a direcționa resurse către inovație, potrivit StartupCafe.ro.

Documentul surprinde starea generală a mediului antreprenorial și percepțiile celor care conduc afaceri locale.

Potrivit studiului, antreprenorii se confruntă în special cu:

Economie instabilă , marcată de inflație și incertitudini externe.

Dificultăți majore în recrutare (69%) , cauzate de neconcordanța dintre cerințele reale ale pieței și competențele dobândite prin sistemul educațional.

Proceduri birocratice excesive (33%), care încetinesc inițiativele inovatoare.

Deși există o disponibilitate crescută pentru modernizare, 63% dintre respondenți consideră că România nu oferă un climat favorabil dezvoltării afacerilor. În special instabilitatea economică creează reticență față de investiții și planuri de extindere.

Problemele de resurse umane sunt printre cele mai accentuate. Companiile semnalează dificultăți consistente în identificarea unor candidați pregătiți pentru roluri care presupun competențe specializate.

„Coordonarea dintre școală și mediul de afaceri rămâne deficitară, iar antreprenorii sunt nevoiți să suplimenteze formarea profesională internă. Este crucial ca aceștia să pună accent pe dezvoltarea rapidă a competențelor angajaților, prin programe de training adaptate nevoilor actuale”, explică Alexandru Lupea, Partener, Audit și servicii conexe, EY România.

Birocrația este un alt punct sensibil: peste jumătate dintre antreprenorii români (56%) percep reglementările complexe ca pe o frână pentru evoluția afacerilor. Situația este chiar mai dificilă în Bulgaria (71%), în timp ce media regiunii este de 62%.

În privința finanțării, 54% dintre antreprenori preferă să se bazeze pe profituri reinvestite sau pe capital propriu, evitând opțiunile externe. Această strategie este sigură, dar poate limita ritmul de creștere. Raportul recomandă diversificarea surselor prin credite bancare, fonduri de investiții, granturi sau platforme de crowdfunding.

Digitalizarea, decisivă pentru competitivitate

Chiar dacă mediul este marcat de dificultăți, interesul pentru modernizare rămâne ridicat: 60% dintre antreprenori spun că vor investi în inovare de proces, strategie sau marketing.

Tehnologiile digitale sunt deja un pilon important al activității lor:

67% și-au modernizat site-urile,

63% folosesc sisteme CRM pentru gestionarea relației cu clienții.

Un avans semnificativ se observă în integrarea inteligenței artificiale, adoptată de 71% dintre antreprenorii români — un procent chiar mai mare decât în Polonia (62%) și peste media regională (61%).

„Evoluția rapidă a tehnologiei face ca investițiile în inteligență artificială să nu mai fie opționale. AI ajută antreprenorii să-și optimizeze procesele, să ofere servicii mai bune și să ia decizii mai rapide și mai bine fundamentate”, afirmă Raluca Popa, Partener, Servicii de consultanță fiscală, EY România.