Acțiunile Oracle cresc cu aproape 30%, pe fondul perspectivelor de venituri de 500 de miliarde de dolari din cloud

Acțiunile Oracle au crescut cu aproximativ 29% înainte de deschiderea bursei miercuri, după ce compania de software pentru întreprinderi a prognozat că veniturile din activitatea sa principală din cloud vor depăși jumătate de trilion de dolari în următoarele câteva luni, informează Reuters.

Dacă câștigurile se mențin, compania va adăuga 208 miliarde de dolari la capitalul său de piață, cu acțiuni la 312,65 dolari, ducând valoarea totală la 878,2 miliarde de dolari.

Acțiunile au crescut cu 45% în acest an, investitorii mizând puternic pe firmele de cloud bazate pe inteligență artificială.

Concurenții Oracle înregistrează, de asemenea, o creștere rapidă în domeniul cloud, ceea ce reflectă modul în care cererea crescândă a întreprinderilor pentru infrastructura de inteligență artificială alimentează o creștere mai amplă în întreaga industrie.

Rezultatele au ridicat acțiunile mai multor producători de cipuri din SUA în tranzacțiile pre-piață, AMD cu o creștere de 3,2%, Nvidia cu 1,96% și Broadcom cu 2,28%.

Oracle a anunțat marți că a semnat patru contracte de miliarde de dolari cu trei clienți diferiți în primul trimestru, semnalând o cerere în creștere pentru serviciile sale de infrastructură cloud relativ ieftine.

„În următoarele câteva luni, ne așteptăm să semnăm contracte cu mai mulți clienți de miliarde de dolari, iar RPO va depăși probabil jumătate de trilion de dolari”, a declarat CEO-ul Safra Catz.

Compania a prognozat o creștere a veniturilor Oracle Cloud Infrastructure (OCI) de 77%, până la 18 miliarde de dolari în acest an fiscal, și de aproximativ 144 miliarde de dolari în următorii patru ani.

„Relația Oracle cu firme de renume din domeniul inteligenței artificiale, precum OpenAI, precum și participarea sa la Stargate, o plasează în centrul atenției pentru formarea în domeniul IA și sarcinile de inferență”, au declarat analiștii Morningstar.

Compania a încheiat acorduri cu Amazon, Alphabet și Microsoft pentru a rula OCI în cloud-urile lor, veniturile de la acești clienți crescând cu 1.529% în primul trimestru.

Obligațiile de performanță rămase ale Oracle, sau RPO, cea mai populară măsură a veniturilor înregistrate, au crescut cu 359% până la 455 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 31 august.

Acțiunile se tranzacționează la peste 33,34 ori estimările de câștiguri pe 12 luni, comparativ cu 32,34 pentru Amazon și 30,83 pentru Microsoft.

Oracle se așteaptă ca veniturile din al doilea trimestru să crească cu 12% până la 14%, iar creșterea veniturilor din cloud să fie între 32% și 36%.