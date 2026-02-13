Agenția de turism TUI intenționează să dezvolte un hub IT în România, odată cu lansarea operațiunilor pe piața locală, potrivit declarațiilor oficialilor companiei în cadrul conferinței de lansare a TUI România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mircea Tudose, managing director expansiune businesses în cadrul TUI, a explicat motivul alegerii României, citat de Economedia.ro: „Noi suntem o companie de turism, dar și o companie de tehnologie.

În ultimii 8 ani am investit extensiv pentru a deveni o companie de tehnologie, iar România este un producător foarte important în acest domeniu. De asta am și ales să dezvoltăm un hub IT orientat spre tehnologii de AI în România”.

El a adăugat că puține piețe din Europa și din lume îndeplinesc criteriile necesare pentru dezvoltarea unui hub tehnologic, motiv pentru care România a fost tratată ca o piață prioritară pentru expansiune.

Selectarea orașului pentru hub

CEO-ul TUI, Sebastian Ebel, a declarat că analiza pentru alegerea locației se află în curs, luând în considerare orașe cu peste 150.000 de locuitori și ecosisteme tehnologice dezvoltate.

„Ne uităm la regiune, la oraș, cu cine putem colabora. Dacă ne uităm la ecosistemul tehnologic actual, vedem că nu este doar București – este și Cluj, este și Iași. Aceasta este una dintre zonele în care România este foarte puternică”, a precizat el.

Decizia finală va fi influențată de factori precum infrastructura IT, disponibilitatea talentelor și colaborările locale posibile.

Hub-ul IT planificat va fi orientat spre tehnologii de AI, consolidând astfel eforturile TUI de a integra soluții tehnologice avansate în operațiunile sale globale. Inițiativa reflectă transformarea companiei într-un mix de turism și tehnologie, cu accent pe inovare digitală.