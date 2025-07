BREAKING Samsung va produce cipuri pentru Tesla, în cadrul unui acord multianual de peste 16 miliarde de dolari

Tesla și Samsung Electronics au încheiat un acord în valoare de 16,5 miliarde de dolari pentru furnizarea de cipuri, potrivit unei postări publicate de Elon Musk pe platforma X, transmite Reuters.

Acordul vizează fabricarea cipului AI6, destinat viitoarelor sisteme de inteligență artificială dezvoltate de Tesla, și reprezintă una dintre cele mai importante colaborări dintre un producător auto și un furnizor de semiconductori.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.

Samsung currently makes AI4.

TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.

— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2025