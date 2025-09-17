China le ordonă giganților tech să nu mai cumpere cipuri AI de la Nvidia

Autoritatea de reglementare a internetului din China a ordonat celor mai mari companii locale de tehnologie să oprească achiziţiile de chipuri cu inteligenţă artificială de la producătorul american Nvidia, în contextul în care Beijingul îşi intensifică eforturile pentru a-şi stimula industria internă şi a-şi reduce dependenţa de tehnologia americană, relatează cotidianul Financial Times, citat de Agerpres.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, Administraţia Spaţiului Cibernetic din China (CAC) a anunţat săptămâna aceasta companii precum ByteDance şi Alibaba să înceteze testele şi comenzile pentru chipurile RTX Pro 6000D, concepute special de Nvidia pentru piaţa chineză.

De asemenea, mai multe companii chineze au dezvăluit că anterior au lansat comenzi pentru zeci de mii de chipuri RTX Pro 6000D şi că au început lucrările de testare şi verificare cu furnizorii de servere Nvidia, însă după ce a venit ordinul de la CAC le-au spus furnizorilor să oprească lucrările, au adăugat sursele.

Interdicţia depăşeşte îndrumările anterioare ale autorităţilor de reglementare care s-au concentrat pe H20, celălalt cip Nvidia destinat exclusiv Chinei, utilizat pe scară largă pentru Inteligenţă Artificială. Aceasta vine după ce autorităţile de reglementare chineze au ajuns la concluzia că cipurile produse pe plan local au atins performanţe comparabile cu cele ale modelelor Nvidia utilizate în China.

Beijingul pune presiune pe companiile tehnologice chineze pentru a stimula industria semiconductorilor autohtonă şi a le elimina dependenţa de Nvidia, astfel încât să poată concura într-o cursă a inteligenţei artificiale împotriva SUA.

„Mesajul este acum clar şi răsunător. Anterior, oamenii sperau la o reluare a contractelor cu Nvidia dacă situaţia geopolitică se îmbunătăţeşte. Acum, toată lumea este implicată în construirea sistemului intern”, a declarat un director executiv al uneia dintre companiile tehnologice.

Nvidia a început să producă chipuri special concepute pentru piaţa chineză după ce fostul preşedinte american Joe Biden a interzis companiei să exporte cele mai performante produse ale sale în China, într-un efort de a limita progresul Beijingului în domeniul inteligenţei artificiale.

Potrivit unor surse citate de FT, autorităţile de reglementare din Beijing au convocat recent producătorii autohtoni de cipuri, cum ar fi Huawei şi Cambricon, precum şi Alibaba şi gigantul de căutare online Baidu, care îşi produc şi ei proprii semiconductori, pentru a raporta cum se compară produsele lor cu cipurile Nvidia. Aceştia au concluzionat că procesoarele cu Inteligenţă Artificială din China au atins un nivel comparabil sau chiar peste cel al produselor Nvidia permise în cadrul controalelor la export, a adăugat sursa.

Financial Times a relatat luna trecută că producătorii de cipuri din China încearcă să tripleze producţia totală de procesoare AI în 2026. „Consensul la nivel înalt este acum că va exista suficientă ofertă internă pentru a satisface cererea fără a fi nevoie să cumpere cipuri Nvidia”, a declarat o sursă din industria de chipuri.