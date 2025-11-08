China va relua exporturile de cipuri Nexperia, anunță premierul Olandei

Premierul olandez Dick Schoof a declarat că China a acceptat să reia livrările de cipuri Nexperia din fabricile din țară, semnalând o potențială soluție într-un conflict care risca să perturbe producția auto la nivel mondial, scrie Bloomberg.

„China ne-a informat că va permite reluarea livrărilor din fabricile chineze ale Nexperia”, a afirmat Schoof într-un interviu acordat vineri, în marja summitului privind clima de la Belem, Brazilia.

Reluarea exporturilor ar putea pregăti terenul pentru ca Olanda să renunțe la controlul guvernamental impus asupra companiei Nexperia, cu sediul în Olanda, care este deținută de Wingtech Technology Co. China a ripostat impunând restricții la exportul componentelor din fabrica Nexperia din China, care reprezenta aproximativ jumătate din volumul său dinaintea crizei.

Ministrul afacerilor economice, Vincent Karremans, a declanșat disputa la sfârșitul lunii septembrie, invocând o lege din perioada Războiului Rece pentru a obține puteri asupra deciziilor luate la Nexperia. Guvernul olandez se pregătea să suspende măsura încă de săptămâna viitoare, dacă exporturile de la filiala chineză a Nexperia ar fi fost reluate, a scris Bloomberg vineri.

Progresul survine în urma consultărilor recente dintre oficialii olandezi și chinezi, Beijingul acceptând să găzduiască discuții în China pe această temă. Într-un comunicat emis sâmbătă, Ministerul Comerțului din China a îndemnat Olanda să ia măsuri concrete pentru a proteja drepturile firmelor chineze. Beijingul a avertizat că nu s-au luat încă măsuri concrete pentru a restabili stabilitatea în lanțul global de aprovizionare cu cipuri.

Presiunea asupra Olandei pentru a rezolva criza a crescut, deoarece producătorii de automobile, precum Volkswagen AG, au avertizat asupra impactului unei penurii globale de cipuri. Honda Motor Co. și-a redus previziunile privind profitul anual după ce a oprit producția la unele fabrici.

Schoof a făcut acest comentariu după întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz în Brazilia.

„Este o veste bună și pentru fabricile de automobile germane”, a spus el. „Nu știm încă cu ce viteză vor livra, dar cred că este un mesaj important și, desigur, cancelarul a apreciat mesajul, deoarece este important pentru Germania.”

Preocupările legate de controlul Chinei asupra Nexperia datează de mai mult timp, iar disputa ridică semne de întrebare cu privire la rolul viitor al companiei ca furnizor auto, după ce producătorii au fost nevoiți să se străduiască să mențină în funcțiune liniile de asamblare.

Rezolvarea blocajului a fost realizată prin cooperarea dintre Țările de Jos, Germania și Comisia Europeană, precum și prin discuțiile recente dintre oficialii guvernamentali olandezi și chinezi de joi, a spus Schoof.

El a apreciat, de asemenea, recenta întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping, care a semnalat o detensionare a conflictelor comerciale dintre SUA și China.

„Așadar, totul s-a rezolvat”, a spus Schoof.

Pentru a justifica intervenția, Olanda a invocat îngrijorarea că Wingtech împiedica activitatea producătorului de cipuri și amenința aprovizionarea cu componente vitale, indicând acțiunile fondatorului Wingtech, Zhang Xuezheng, care ar fi reprezentat o „utilizare abuzivă a resurselor financiare pentru îmbogățirea personală a directorului general, precum și a celorlalte companii ale sale din China”.

Wingtech a negat aceste acuzații și a cerut ca Zhang să fie repus în funcția de director executiv al Nexperia, după ce acesta a fost suspendat de un tribunal din Amsterdam pe 7 octombrie, în urma unei petiții depuse de conducere.

Schoof a declarat că „procedura împotriva directorului executiv este încă în vigoare”, deși acest lucru nu a fost obiectivul principal al eforturilor de reluare a livrărilor.

„Dar am convenit că acesta este un alt aspect pe care va trebui să îl discutăm”, a adăugat el.

„Nu era vorba despre directorul general”.

Wingtech a cerut reintegrarea directorului general pentru a rezolva disputa, care a declanșat și o dispută între sediul central al Nexperia și operațiunile sale din China cu privire la finanțare și control.

Merz a sugerat anterior că o rezolvare era iminentă.

„Există semnale pozitive că livrările pot fi reluate”, a declarat el la Belem. „Acest lucru se poate întâmpla deja în următoarele ore”.