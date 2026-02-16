Cum alimentează cererea explozivă din partea industriei AI o criză a cipurilor de memorie

Cererea pentru cipuri de memorie, în special DRAM, crește vertiginos, alimentată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a centrelor de date. Lideri din tehnologie precum Elon Musk și Tim Cook avertizează că această cerere ar putea declanșa o criză globală care afectează profitabilitatea companiilor și crește prețurile la tot, de la laptopuri și smartphone-uri, până la automobile și centre de date, notează Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În centrul problemei se află centrele de date AI, care consumă o parte tot mai mare din producția mondială de cipuri. Companii precum Alphabet Inc. și OpenAI solicită volume uriașe de memorii DRAM, lăsând producătorii de electronice de consum să concureze pentru o ofertă limitată furnizată de giganți precum Samsung Electronics și Micron.

Rezultatul: prețurile DRAM au crescut cu 75% între decembrie 2025 și ianuarie 2026, iar termenul „RAMmageddon” circulă deja în industrie pentru a descrie impactul crizei.

Impactul asupra producătorilor și consumatorilor

Tesla a anunțat că ar putea fi nevoită să construiască propria fabrică de cipuri pentru a face față deficitului.

Apple se așteaptă la reducerea marjelor pentru iPhone.

Sony ia în calcul amânarea lansării următoarei console PlayStation până în 2028 sau 2029, iar Nintendo ajustează prețurile și cantitățile pentru Switch 2.

Producătorii chinezi de smartphone-uri, inclusiv Xiaomi, Oppo și Shenzhen Transsion, și-au redus previziunile de livrări pentru 2026, Oppo indicând o scădere de până la 20%.

Experții avertizează că deficitul DRAM va persista pe tot parcursul anului, afectând industrii precum electronice, telecomunicații și auto. „Vedem deja semne de cumpărături de panică în sectorul auto, în timp ce producătorii de smartphone-uri se orientează către alternative mai ieftine pentru a atenua impactul”, explică MS Hwang.

Perspective pe termen lung

Chiar dacă Samsung, SK Hynix și Micron își vor extinde capacitatea, construirea noilor facilități necesare pentru a satisface cererea va dura ani de zile. Manish Bhatia, vicepreședinte la Micron, descrie situația ca „cea mai semnificativă deconectare dintre cerere și ofertă în 25 de ani în industrie”.

Investițiile masive ale giganților AI, precum Alphabet și Amazon, care plănuiesc cheltuieli de capital de 185 și 200 de miliarde de dolari în 2026, sugerează că presiunea asupra pieței de DRAM va continua și va rămâne un factor major de creștere a prețurilor.

Pentru smartphone-urile low-end, costul DRAM ar putea ajunge până la 30% din prețul total al dispozitivului, față de 10% la începutul anului 2025. Practic, telefoanele mai ieftine vor resimți cel mai puternic impactul crizei, în timp ce dispozitivele premium și industriile cu resurse vor reuși să facă față mai ușor.

Analistul Jayshree V. Ullal, director la Arista Networks, subliniază: „Memoria este acum noul aur pentru AI și sectorul auto. Vor fi favorizați cei care și-au planificat achizițiile și cei care pot investi pentru a obține cipuri.”