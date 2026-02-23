„Vibe Coding” a devenit un termen tot mai des folosit în comunitatea IT, stârnind atât interes, cât și controverse. Tudor Dumitrescu, antreprenor și fondator al JoburiIT.ro, a explicat în exclusivitate pentru TechRider.ro că utilizarea AI în acest proces transformă modul în care sunt produse aplicațiile și software-ul în general, dar nu va putea înlocui developerii.

„Cred că «Vibe Coding» reflectă o schimbare în modul în care este scris software-ul, dar nu va înlocui niciodată fundamentul ingineriei software”, a afirmat el.

Conceptul de Vibe Coding se bazează pe utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera cod, pentru a explora idei și pentru a accelera procesul de dezvoltare.

„Acest lucru este extrem de valoros, mai ales în fazele inițiale ale unui produs, unde viteza de iterare este esențială”, a explicat Dumitrescu.

Limitele pe termen lung

Cu toate acestea, subliniază el, pe măsură ce produsul se dezvoltă, apar provocări legate de „scalabilitate, mentenanță, securitate și stabilitate”. În această fază, diferența nu mai este făcută doar de viteza de generare a codului, ci de „înțelegerea profundă a sistemului”.

Dumitrescu compară „Vibe Coding-ul” cu framework-urile sau librăriile pe care le folosim astăzi: un instrument care crește productivitatea.

„Cred că Vibe Coding va deveni o parte normală din procesul de dezvoltare. Nu înlocuiește developerul, ci îi crește nivelul de abstracție la care poate lucra”, a adaugat el.

De asemenea, succesul developerilor nu va depinde de evitarea sau de dependența totală de AI, ci de modul conștient în care folosesc aceste instrumente.

Ei trebuie să „înțeleagă ce se întâmplă în spate și să poată lua decizii corecte atunci când este necesar”, a mai menționat Tudor Dumitrescu.

Piața muncii din IT continuă să evolueze rapid în 2026, iar angajatorii nu mai caută doar programatori specializați într-un anumit limbaj, ci profesioniști capabili să înțeleagă și să construiască sisteme complexe într-un mediu tot mai puternic influențat de inteligența artificială.

Tendința dominantă este orientarea către roluri care combină expertiza tehnică solidă cu adaptabilitatea la noile instrumente AI, a mai declarat Tudor Dumitrescu pentru TechRider.ro, într-un articol separat.

Deși apar constant tehnologii noi, rolurile de backend developer continuă să fie printre cele mai căutate. Aceste poziții sunt esențiale pentru infrastructura aplicațiilor moderne, motiv pentru care cererea rămâne stabilă.

Pe lângă backend, companiile caută tot mai mult specialiști capabili să proiecteze și să opereze sisteme la scară mare. Transformarea digitală și migrarea către infrastructuri cloud au amplificat cererea pentru roluri orientate spre fiabilitate și scalabilitate.

Unul dintre cele mai importante trenduri ale momentului este integrarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială în fluxul de dezvoltare software. Nu este vorba neapărat de construirea modelelor AI, ci de utilizarea lor eficientă pentru creșterea productivității.

„Vibe Coding-ul” face parte dintr-o într-o tendință mai largă de automatizare și integrare a AI în fluxurile de lucru IT. În prezent, aplicațiile AI pot genera cod funcțional și pot sugera optimizări, reducând timpul necesar pentru MVP-uri și prototipuri.

Cu toate acestea, industria avertizează că aceste instrumente nu pot înlocui expertiza umană, mai ales în proiectele critice sau la scară mare. Dezvoltatorii trebuie să fie capabili să verifice, să corecteze și să înțeleagă codul generat automat, precum și să integreze decizii strategice de arhitectură.

În plus, „Vibe Coding-ul” poate transforma educația IT și onboarding-ul noilor programatori, oferind un mediu rapid și interactiv pentru învățare și experimentare. Utilizarea sa eficientă poate accelera adoptarea tehnologiilor emergente fără a compromite calitatea software-ului.

Pe termen lung, succesul celor care practică „Vibe Coding” va depinde de echilibrul dintre viteza oferită de AI și înțelegerea solidă a ingineriei software, capacitate care rămâne esențială în dezvoltarea aplicațiilor complexe și scalabile.

