Piața muncii din IT continuă să evolueze rapid în 2026, iar angajatorii nu mai caută doar programatori specializați într-un anumit limbaj, ci profesioniști capabili să înțeleagă și să construiască sisteme complexe într-un mediu tot mai puternic influențat de inteligența artificială.

Tendința dominantă este orientarea către roluri care combină expertiza tehnică solidă cu adaptabilitatea la noile instrumente AI, a declarat Tudor Dumitrescu, fondator al platformei JoburiIT.ro, în exclusivitate pentru TechRider.ro.

„În 2026, observăm o cerere puternică pentru roluri care combină competențele tehnice solide cu capacitatea de a lucra eficient într-un mediu asistat de inteligență artificială. Nu mai este vorba doar despre un anumit limbaj de programare, ci despre capacitatea de a construi și înțelege sisteme”, a explicat el.

Backendul rămâne fundația industriei software

Deși apar constant tehnologii noi, rolurile de backend developer continuă să fie printre cele mai căutate. Aceste poziții sunt esențiale pentru infrastructura aplicațiilor moderne, motiv pentru care cererea rămâne stabilă.

„Rolurile de backend developer rămân printre cele mai căutate, în special în ecosisteme precum Java, .NET și Node.js, deoarece aceste tehnologii susțin infrastructura critică a majorității produselor software”, a afirmat Dumitrescu, bazându-se pe datele și interacțiunile directe de pe platforma JoburiIT.ro.

Cloud, DevOps și arhitectură, competențe tot mai valoroase

Pe lângă backend, companiile caută tot mai mult specialiști capabili să proiecteze și să opereze sisteme la scară mare. Transformarea digitală și migrarea către infrastructuri cloud au amplificat cererea pentru roluri orientate spre fiabilitate și scalabilitate.

„Există o creștere vizibilă a cererii pentru ingineri cu competențe în cloud, DevOps și arhitectură de sistem, deoarece companiile au nevoie de oameni care pot proiecta și menține sisteme scalabile și reziliente”, a subliniat Tudor Dumitrescu.

Aceste roluri implică nu doar configurarea infrastructurii, ci și optimizarea performanței, securității și costurilor, elemente critice pentru produsele digitale moderne.

AI nu înlocuiește developerii, dar le schimbă rolul

Unul dintre cele mai importante trenduri ale momentului este integrarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială în fluxul de dezvoltare software. Nu este vorba neapărat de construirea modelelor AI, ci de utilizarea lor eficientă pentru creșterea productivității.

„Vedem o cerere tot mai mare pentru developerii care știu să utilizeze instrumente bazate pe AI în mod eficient. Nu neapărat pentru a construi modele AI de la zero, ci pentru a integra aceste instrumente în fluxul de dezvoltare și pentru a crește productivitatea echipelor”, a precizat fondatorul JoburiIT.ro.

În acest context, abilitatea de a colabora cu AI devine un avantaj competitiv major pe piața muncii.

Autonomia și gândirea strategică fac diferența

Un aspect tot mai evident în recrutare este mutarea accentului de la competențele strict tehnice la capacitatea de a contribui strategic la dezvoltarea produselor.

„Diferența nu mai este făcută doar de stack-ul tehnic, ci de nivelul de autonomie și de capacitatea de a lua decizii tehnice”, a mai spus Dumitrescu.

În prezent, ce devine tot mai important pentru companii este capacitatea angajaților de a traduce provocările de business în soluții tehnice concrete și funcționale.

„Companiile caută din ce în ce mai mult oameni care pot contribui la evoluția produsului, care înțeleg imaginea de ansamblu și care pot transforma cerințele în soluții concrete, nu doar executa taskuri bine definite”, a adăugat el.

Context: Cum se transformă piața IT

Sectorul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut (PIB) al României, arată datele publicate în februarie 2026 de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Potrivit ANIS, după un deceniu de creștere accelerată, industria IT din România se află în pragul unui punct de inflexiune. Fără o tranziție clară către inovare, productivitate și valoare adăugată, avantajul competitiv construit în ultimii ani riscă să se diminueze.

În ultimii ani, industria tehnologică a intrat tot mai puternic într-o perioadă de maturizare, în care eficiența, scalabilitatea și valoarea adusă produsului contează mai mult decât expansiunea rapidă a echipelor.

Automatizarea și inteligența artificială reduc nevoia de sarcini repetitive, dar cresc cererea pentru specialiști capabili să proiecteze sisteme complexe și să ia decizii tehnice informate.

În paralel, migrarea către cloud, arhitecturi distribuite și servicii digitale la scară globală a făcut ca rolurile orientate spre infrastructură și fiabilitate să devină esențiale. Companiile investesc tot mai mult în stabilitatea și securitatea produselor, nu doar în dezvoltarea de funcționalități noi.

De asemenea, integrarea instrumentelor AI în activitatea zilnică a developerilor schimbă profilul candidatului ideal. Nu mai este suficientă cunoașterea unui limbaj de programare. Contează tot mai mult capacitatea de a învăța continuu, de a lucra interdisciplinar și de a livra valoare de business într-un ecosistem tehnologic aflat într-o schimbare rapidă.