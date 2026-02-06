Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din Statele Unite se pregătesc pentru un val de investiții fără precedent, pe fondul competiției tot mai intense din domeniul inteligenței artificiale.

Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft estimează că vor cheltui împreună aproximativ 650 de miliarde de dolari în 2026, în principal pentru construirea de noi centre de date și achiziția echipamentelor necesare funcționării acestora, de la cipuri specializate pentru AI până la infrastructură energetică și rețele de comunicații, potrivit Bloomberg.

Nivelul acestor cheltuieli de capital reprezintă un salt istoric, rar întâlnit în ultimele decenii. Datele Bloomberg arată că bugetele anunțate pentru fiecare dintre cele patru companii ar depăși recordurile de investiții realizate de orice corporație în ultimii zece ani. Pentru a găsi un precedent comparabil, analiștii fac trimiteri la episoade majore din istoria economică a SUA, precum bula telecomunicațiilor din anii ’90, dezvoltarea rețelelor feroviare în secolul al XIX-lea sau marile programe de infrastructură finanțate de stat în perioada postbelică.

Miza este una strategică. Potrivit lui Gil Luria, analist la DA Davidson, marile grupuri tehnologice privesc infrastructura de calcul pentru inteligența artificială drept o piață de tip „câștigătorul ia totul sau aproape totul”. „Niciuna dintre aceste companii nu este dispusă să piardă”, a explicat Luria, subliniind presiunea uriașă de a construi rapid capacități care să susțină viitoarele aplicații AI.

Anunțurile recente confirmă această tendință. Meta a informat investitorii că își va majora cheltuielile de capital pentru întregul an la 135 de miliarde de dolari, cu aproximativ 87% mai mult decât anterior. Microsoft a raportat o creștere de 66% a cheltuielilor de capital în al doilea trimestru și este așteptată să investească aproape 105 miliarde de dolari în anul fiscal care se încheie în iunie. Alphabet a surprins la rândul său piețele financiare, prognozând cheltuieli de până la 185 de miliarde de dolari, peste estimările analiștilor și peste bugetele de investiții ale unei mari părți a industriei americane. Amazon a depășit însă toate aceste sume, anunțând un buget de 200 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital în 2026.

Dimensiunea investițiilor devine și mai evidentă prin comparație. Potrivit estimărilor Bloomberg, cei mai mari producători auto din SUA, companii din construcții, sectorul feroviar, industria de apărare, operatorii de telefonie mobilă, firmele de curierat, alături de giganți precum Exxon Mobil, Intel, Walmart și companiile desprinse din General Electric – în total 21 de corporații – ar urma să cheltuiască împreună circa 180 de miliarde de dolari în 2026, de peste trei ori mai puțin decât cele patru grupuri din sectorul tehnologic.

Deși fiecare dintre aceste companii mizează pe strategii diferite pentru a-și recupera investițiile, toate pornesc de la aceeași premisă: că instrumentele de inteligență artificială generativă, precum ChatGPT și produsele concurente capabile să creeze conținut și să reproducă raționamentul uman, vor deveni tot mai centrale în viața profesională și personală a utilizatorilor.

Cu toate acestea, amploarea investițiilor ridică și semne de întrebare. Pe măsură ce construcția de centre de date se accelerează, companiile se confruntă deja cu blocaje în lanțurile de aprovizionare și pe piața muncii. Electricienii specializați, materialele de construcții și cipurile Nvidia, fabricate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sunt resurse tot mai disputate. „Există și vor exista blocaje”, avertizează Gil Luria, sugerând că nu toate ambițiile anunțate vor fi ușor de transpus în realitate.