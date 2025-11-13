IBM a anunțat că a construit un nou cip experimental pentru computere cuantice, numit Loon, care demonstrează că a atins un punct de referință important în direcția realizării de computere cuantice utile înainte de sfârșitul deceniului, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Calculatoarele cuantice ar putea rezolva într-o zi probleme care ar necesita mii de ani pentru calculatoarele clasice. Dar, din cauza naturii incerte a mecanicii cuantice, cipurile sunt predispuse la erori.

Corectarea acestor erori este obiectivul principal al giganților tehnologici precum Google și Amazon, care urmăresc evoluția computerelor cuantice alături de IBM. În 2021, IBM a propus o nouă metodă de corectare a erorilor: adaptarea unui algoritm pentru îmbunătățirea semnalelor telefoanelor mobile la calculul cuantic și rularea acestuia pe o combinație de cipuri cuantice și cipuri de calcul clasice.

Dezavantajul ideii IBM este că cipurile cuantice devin mai greu de construit, deoarece trebuie să conțină nu numai elementele de bază ale cipurilor cuantice numite „qubit”, ci și noi conexiuni cuantice între qubit, a declarat Mark Horvath, vicepreședinte și analist la firma de cercetare Gartner, într-un interviu acordat Reuters.

„Este foarte, foarte inteligent”, a spus Horvath. „Acum, ei îl introduc efectiv în cipuri, ceea ce este extrem de interesant.”

Jay Gambetta, director al IBM Research și membru IBM, a declarat că cheia a fost utilizarea complexului Albany NanoTech din New York, care deține aceleași instrumente de fabricare a cipurilor ca și cele mai avansate fabrici din lume.

Loon se află încă în fază incipientă, iar IBM nu a dezvăluit când va putea fi testat de către persoane din afara companiei. Totuși, miercuri, compania a anunțat și un cip numit „Nighthawk”, care va fi disponibil la sfârșitul acestui an.

IBM consideră că Nighthawk ar putea depăși computerele clasice în anumite sarcini până la sfârșitul anului viitor și colaborează cu un grup de start-up-uri și cercetători pentru a împărtăși codul său în mod deschis, astfel încât și alții să poată testa aceste afirmații.

„Suntem încrezători că vor exista multe exemple de avantaje cuantice”, a declarat Gambetta pentru Reuters.