Meta a pus profitul din tehnologia VR înaintea siguranței copiilor, susțin foști cercetători ai companiei în Senatul SUA / Unii copii ar fi fost expuși materiale sexuale explicite

Meta Platforms, compania mamă a Facebook, a pus profitul din platforma sa de realitate virtuală înaintea siguranței, au declarat doi foști cercetători în fața unui comitet al Senatului, informează Reuters.

Fostul cercetător în experiența utilizatorilor Meta, Cayce Savage, a spus că compania a oprit cercetările interne care arătau că Meta știa că copiii foloseau produsele sale VR și erau expuși la materiale sexuale explicite.

„Meta nu poate fi considerată de încredere în ceea ce privește siguranța sau utilizarea produselor sale”, a declarat Savage în cadrul audierii în fața subcomisiei Senatului pentru confidențialitate și tehnologie.

Meta a fost criticată de membrii Congresului în ultimele săptămâni, după ce Reuters a scris despre un document de politică internă care permitea chatboților companiei să „angajeze un copil în conversații romantice sau senzuale”.

„Vă surprinde faptul că ar permite chatbotului lor să poarte astfel de conversații cu copii?”, a întrebat senatoarea Marsha Blackburn, republicană din Tennessee, fostul cercetător al Meta Reality Labs, Jason Sattizahn, care a depus mărturie marți la audiere.

„Nu, deloc”, a răspuns acesta.

Meta a afirmat anterior că exemplele relatate de Reuters nu erau în concordanță cu politicile companiei și au fost eliminate.

Savage și Sattizahn fac parte dintr-un grup de angajați actuali și foști ai Meta ale căror afirmații au fost dezvăluite pentru prima dată de Washington Post luni.

Cercetătorilor li s-a spus să nu investigheze prejudiciile aduse copiilor care utilizează tehnologia VR, astfel încât compania să poată pretinde că nu are cunoștință de această problemă, a spus Savage. Savage a întâlnit cazuri de copii hărțuiți, agresați sexual și cărora li s-au cerut fotografii nud în cursul activității sale, a spus ea.

Purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a declarat într-un comunicat că afirmațiile sunt „bazate pe documente interne divulgate în mod selectiv, care au fost alese special pentru a crea o narațiune falsă” și că „nu a existat niciodată o interdicție generală privind efectuarea de cercetări cu tineri”.

Blackburn a declarat în cadrul audierii că relatările informatorilor subliniază și mai mult necesitatea ca Congresul să adopte Kids Online Safety Act, un proiect de lege pe care l-a co-sponsorizat și care a fost adoptat de Senat anul trecut, dar care nu a fost aprobat de Camera Reprezentanților din SUA.