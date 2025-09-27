Microsoft mizează pe Copilot pentru transformarea modului în care folosim browserul Edge

Războiul browserelor cu inteligență artificială se intensifică, iar Microsoft vrea să fie parte din această competiție prin integrarea mai profundă a Copilot, asistentul său AI, în browserul Edge. Compania nu plănuiește să lanseze un browser AI complet nou, ci să dezvolte funcții prin care AI-ul să preia sarcini direct în cadrul browserului existent.

Mustafa Suleyman, CEO Microsoft AI, explică faptul că direcția este de a transforma Edge într-un „browser agentic”, controlat de inteligența artificială. „Cred că browserul va evolua și va deveni un adevărat browser agentic. AI-ul tău va putea folosi toate instrumentele pe care le folosești și tu în browser”, a declarat Suleyman într-un interviu pentru TheVerge.

Prin intermediul Copilot Mode, Edge va permite AI-ului să deschidă taburi, să navigheze între ele, să citească conținut și să realizeze sarcini precum rezervări la restaurante sau comparații de prețuri. Totul se va desfășura în timp real, vizibil pentru utilizator. „E aproape ca și cum ai avea un mic înger pe umăr care face munca plictisitoare și grea, dar în loc să se întâmple în spate, tu vezi totul în timp real chiar sub ochii tăi”, spune Suleyman.

Microsoft consideră că această abordare este mai potrivită decât construirea unui browser complet nou, așa cum au încercat alte companii. „Nu va exista un nou browser; va fi doar o singură experiență. Cred că e o experiență distinctă și foarte puternică să aducem Copilot acolo unde deja ești, fără a crea un nou browser”, subliniază Suleyman.

Strategia are și o componentă de transparență: utilizatorul poate vedea ce face AI-ul, păstrându-și controlul asupra acțiunilor. „Copilot va agrega taburi, va deschide taburi noi, va da click pe butoane, va face cercetări și tu vei putea urmări desfășurarea ‘jocului’, intervenind doar atunci când dorești. Vei avea mereu control, iar transparența aceasta creează încredere”, adaugă CEO-ul Microsoft AI.

Un alt aspect important este faptul că, prin această metodă, publisherii vor continua să primească vizite de la un browser obișnuit, ceea ce asigură menținerea traficului către site-urile web. „Poate tu nu vei mai naviga la fel de mult, dar AI-ul tău o va face pentru tine și va genera trafic către acele site-uri”, explică Suleyman.

Funcțiile deja testate arată că Copilot poate naviga prin pagini, poate derula și evidenția conținut. „Nimeni nu are asta acum, și cred că e o funcție cu adevărat specială”, afirmă Suleyman, care susține că Microsoft se află înaintea competiției, comparativ cu inițiativele similare de la Google și Perplexity.

Compania promite că noile funcții nu vor fi impuse utilizatorilor. Cei care preferă un browser clasic vor putea dezactiva aceste opțiuni. „Vom continua cu siguranță să dezvoltăm browserul așa cum este. Rămâne o experiență uriașă pe care milioane de oameni o folosesc și o iubesc, și o iubim și noi și vom continua să o dezvoltăm”, declară Suleyman.

În săptămânile următoare, Microsoft va anunța noi funcții AI pentru Edge. La un eveniment intern, CEO-ul Satya Nadella a indicat că va exista un „moment pentru consumatori” în toamnă, ceea ce sugerează mai multe noutăți despre Copilot.

Pe termen lung, Microsoft anticipează o schimbare profundă în modul în care oamenii folosesc tehnologia. „Companionul tău AI va folosi toate instrumentele pe care le foloseai tu – sisteme de operare, aplicații, browsere, motoare de căutare – dar, în mare parte, tu vei folosi AI-ul pentru că va putea face tot ceea ce faci tu într-un browser și pe PC-ul tău. Peste câțiva ani va face toată munca pentru tine, iar tu vei supraveghea pasiv, vei ghida și vei da feedback. Cred că va fi o experiență magică”, a conchis Suleyman.