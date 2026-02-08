Piața software, sub presiunea AI: Peste 400 de miliarde de dolari șterse într-o săptămână

Sectorul software a pierdut peste 400 de miliarde de dolari din valoarea de piață într-o singură săptămână, pe fondul unei schimbări bruște de percepție în rândul investitorilor, care încep să trateze inteligența artificială nu doar ca pe un instrument de productivitate, ci ca pe un posibil înlocuitor direct al produselor software tradiționale.

Potrivit Axios, vânzările masive marchează unul dintre primele momente în care piețele financiare reacționează la AI ca la o forță structural disruptivă.

Declinul a fost accelerat de lansările recente ale companiei Anthropic, ale cărei produse au ridicat semne de întrebare serioase cu privire la sustenabilitatea multor modele de business din industria software. Unul dintre noile instrumente, Claude Code, este capabil să genereze software funcțional la cerere, reducând nevoia de programatori umani pentru o gamă largă de sarcini. În paralel, platforma Cowork permite agenților AI să funcționeze practic ca angajați full-time, prin intermediul unor pluginuri integrate.

Apariția acestor soluții a alimentat temerile investitorilor că numeroase categorii de software – în special aplicațiile specializate, cu utilizare limitată – ar putea deveni dificil de apărat pe termen lung. În acest context, sectorul software a înregistrat o scădere de aproximativ 25% într-un interval de doar câteva zile, o mișcare pe care analiștii o descriu drept un verdict timpuriu al piețelor asupra impactului AI atunci când aceasta începe să înlocuiască fluxuri întregi de muncă.

Până de curând, inteligența artificială era percepută în principal ca un factor de eficientizare, capabil să îmbunătățească marjele de profit și să reducă costurile operaționale ale companiilor de software. Această narațiune se schimbă rapid. „AI nu va afecta doar forța de muncă, ci va lovi direct în profituri”, a declarat Shelby McFaddin, manager de portofoliu al unui fond cu active de 2,6 miliarde de dolari.

Unii strategi compară momentul actual cu declinul BlackBerry, o companie care a supraviețuit tranziției tehnologice, dar care nu și-a mai recâștigat niciodată relevanța sau valoarea de piață de altădată. În interiorul firmelor de tehnologie, schimbările sunt deja vizibile: modul de lucru al echipelor se transformă, iar colaborarea dintre ingineri pare să se reducă pe măsură ce AI preia o parte tot mai mare din sarcinile tehnice.

Inclusiv lideri ai industriei au recunoscut amploarea schimbării. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat recent că s-a simțit „inutil” urmărind cum sistemele de inteligență artificială îl depășesc în activități de programare. Pentru mulți observatori, astfel de afirmații subliniază nu doar un salt tehnologic, ci și o schimbare culturală profundă în sector.

Cu toate acestea, nu toți investitorii privesc evoluția cu pesimism. O parte consideră că scăderea abruptă a evaluărilor ar putea crea oportunități pe termen lung, în special pentru companiile care operează platforme complexe, nu aplicații izolate. Potrivit analiștilor PitchBook, „codul poate deveni ieftin, dar contextul rămâne scump”, iar relațiile de durată cu clienții, datele proprietare și istoricul operațional ar putea oferi un avantaj competitiv dificil de replicat de către AI.

În perioada următoare, investitorii vor urmări cu atenție semnale precum încetinirea vânzărilor sau scăderea retenției clienților, indicatori care ar putea confirma faptul că instrumentele AI încep să substituie efectiv software-ul plătit. Analiștii avertizează că presiunea asupra evaluărilor nu se va limita la sectorul software, ci s-ar putea extinde, în următorul an, către industrii bazate pe muncă intelectuală repetitivă.

Deocamdată, mesajul transmis de piețe este unul clar: atunci când inteligența artificială începe să „mănânce” o industrie, prăbușirea evaluărilor poate avea loc cu mult înainte ca impactul asupra locurilor de muncă să devină vizibil.