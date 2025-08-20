Platforma online EPIDS, pentru acordarea tichetului de energie electrică pentru consumatorii vulnerabili, este funcțională / Cine beneficiază de sprijin și cum se depun cererile?

Consumatorii vulnerabili pot solicita online acordarea tichetului electronic de energie, începând de miercuri, în platforma electronică EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, transmite Agerpres.

„Susținem românii vulnerabili la plata energiei electrice! Împreună cu colegul meu Petre Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, am lansat astăzi platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, implementată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Mecanismul de sprijin aduce siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Persoanele eligibile pot solicita tichetul de energie, în valoare de 50 de lei/lună, folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică”, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

De acest sprijin beneficiază persoanele singure cu un venit net lunar de până la 1.940 de lei, precum și familiile cu un venit net lunar pe membru de până la 1.784 de lei. Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Cum se depun cererile

„Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuși este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliției”, a transmis, la rândul său, ministrul Muncii, pe pagina sa de Facebook.

Conform unui comunicat comun al Ministerului Energiei și Ministerului Muncii, persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând cu data de 28 august 2025. Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

„Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie. Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate. Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026”, se menționează în comunicat.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.