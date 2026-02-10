Sectorul IT din Republica Moldova a depășit un miliard de dolari în anul 2025

Sectorul IT din Republica Moldova a atins în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de dolari, iar autoritățile își propun ca domeniul să ajungă să contribuie cu până la 10% la PIB, potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite Radio Chișinău.

Rezultatele au fost obținute în principal de companiile rezidente ale Moldova Innovation Technology Park (Moldova IT Park), un parc IT virtual unic în Europa prin regimul său fiscal și administrativ. Ministrul Eugen Osmochescu a subliniat că parcursul parcului a creat locuri de muncă și a stimulat creșterea economică în Republica Moldova.

„Moldova IT Park atinge o cifră de afaceri de peste un miliard de dolari în 2025. Parcul are companii din 44 de țări și continuă să fie un motor de dezvoltare economică în regiune, cu predictibilitate în afaceri până în 2037”, a declarat Osmochescu.

Evoluția sectorului IT

Secretara de stat, Michelle Iliev, a precizat că acum zece ani sectorul IT din Moldova avea aproximativ 2.000 de angajați și nu era considerat atractiv. Introducerea impozitului unic de 7% a fost atunci privită cu scepticism. Pragul de un miliard de dolari atins în 2025 reprezintă însă un punct de pornire pentru dezvoltarea viitoare a sectorului.

Guvernul intenționează să accelereze tranziția de la prestarea de servicii IT către crearea de produse proprii și inovative, prin:

Dezvoltarea unui parc IT fizic , denumit Moldova HiTech Park.

, denumit Moldova HiTech Park. Investiții în inteligență artificială , cu sprijinul Comisiei Europene.

, cu sprijinul Comisiei Europene. Lansarea unui fond de inovație destinat companiilor mici și mijlocii.

Autoritățile mizează astfel pe consolidarea sectorului IT ca motor economic și pe creșterea atractivității Republicii Moldova pentru investiții internaționale în tehnologie și inovație.