Sony și-a majorat previziunile de profit operațional pentru anul fiscal care se încheie în martie 2026 cu 8%, până la 1,43 trilioane de yeni (9,5 miliarde de dolari), invocând un impact mai mic decât se aștepta din partea tarifelor americane și puterea afacerilor sale din domeniul divertismentului și al cipurilor, scrie Reuters.

Profitul operațional în trimestrul iulie-septembrie a crescut cu 10%, până la 429 miliarde de yeni, după ce divizia sa de muzică, care include anime, și divizia de cipuri au înregistrat vânzări mai mari.

Sony a invocat succesul filmului anime „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” ca factor care a contribuit la această creștere.

Conglomeratul japonez era odată cunoscut mai ales pentru produsele electronice de uz casnic, dar a devenit o putere în domeniul divertismentului și mizează pe creșterea anime-ului.

Profitul diviziei de jocuri a Sony a scăzut în al doilea trimestru, deoarece compania a înregistrat pierderi din depreciere legate de jocul video „Destiny 2”.

Angajamentul utilizatorilor nu a îndeplinit așteptările pe care Sony le avea când a cumpărat studioul Bungie, a declarat directorul financiar Lin Tao într-o conferință de presă.

Sony a vândut 3,9 milioane de unități PlayStation 5, lansat în 2020, în timpul trimestrului, înregistrând o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului precedent.

„Intenționăm să extindem baza de instalare în timpul sezonului de vânzări de sfârșit de an, continuând să echilibrăm această expansiune cu profitabilitatea întregului segment”, a declarat Tao.

Take-Two Interactive a declarat săptămâna trecută că a amânat pentru a doua oară lansarea „Grand Theft Auto VI” până în noiembrie anul viitor.

Este de așteptat ca acest titlu să stimuleze afacerea PlayStation a Sony, pe măsură ce clienții își actualizează consolele sau cumpără pentru prima dată hardware specializat pentru jocuri.

Sony a precizat că a vândut 3,3 milioane de unități din „Ghost of Yotei”, care a fost lansat luna trecută și a fost bine primit.

Săptămâna trecută, Nintendo și-a majorat prognoza anuală de vânzări pentru Switch 2 la 19 milioane de unități, pe măsură ce consumatorii se înghesuie să cumpere dispozitivul de jocuri lansat în iunie.

Sony, un producător de top de senzori de imagine utilizați în smartphone-uri, a menționat că vânzările de senzori mai mari au stimulat unitatea sa de cipuri în timpul trimestrului.

Sony a adăugat că este posibil ca clienții să fi anticipat achizițiile din cauza tarifelor și a altor factori.

Compania estimează o pierdere de 50 de miliarde de yeni din cauza tarifelor în cursul anului financiar, comparativ cu estimarea de 70 de miliarde de yeni din august.

Sony a mai afirmat că va răscumpăra până la 35 de milioane de acțiuni pentru aproximativ 100 de miliarde de yeni. Acțiunile Sony au închis în creștere cu 5,5% după publicarea rezultatelor financiare.