SUA aprobă livrările de echipamente pentru producția de cipuri Samsung și SK Hynix către China / Producția ar începe în 2026

Guvernul Statelor Unite a acordat o licență anuală către Samsung Electronics și SK Hynix pentru a importa echipamente de producție de cipuri în fabricile lor din China pentru 2026. Reuters transmite că aprobarea reprezintă o ușurare temporară pentru firmele sud-coreene, și urmează deciziei SUA de la începutul acestui an de a revoca derogările de licență acordate unor companii de tehnologie.

Casa Albă ar fi introdus sistemul de aprobare anuală pentru exporturile de instrumente de fabricare a cipurilor către China. Samsung, SK Hynix și TSMC au beneficiat de scutiri de la restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de cipuri către China.

Totuși, privilegiul cunoscut sub numele de statut de utilizator final (validated end user) va înceta de la 31 decembrie, ceea ce înseamnă că livrările de instrumente americane de fabricare a cipurilor către fabricile lor din China vor necesita licențe de export din State.

Dornică să limiteze accesul Chinei la tehnologia americană avansată, administrația președintelui american Donald Trump a reexaminat controalele asupra exporturilor pe care le considera prea relaxate sub administrația Biden.

Samsung Electronics, cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie, și SK Hynix, al doilea producător mondial, consideră China una dintre bazele lor principale de producție, în special pentru cipurile de memorie tradiționale, ale căror prețuri au crescut din cauza cererii din partea centrelor de date AI și a reducerii ofertei.