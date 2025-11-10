Administrația de la Washington a informat mai multe agenții federale că nu va permite companiei americane Nvidia să vândă în China noul său cip AI cu capacități reduse, cunoscut sub numele de B30A, potrivit unei informații publicate de The Information și citând trei persoane familiare cu situația.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia marchează o nouă etapă în politicile Statelor Unite de limitare a accesului Chinei la tehnologia avansată necesară pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Noul cip B30A a fost conceput special ca variantă „scalată în jos”, în conformitate cu reglementările americane mai vechi, care interziceau exportul către China a celor mai performante procesoare grafice destinate antrenării modelelor avansate. Chiar și în această formă, cipul ar putea fi utilizat pentru instruirea modelelor lingvistice de mari dimensiuni, atunci când este instalat în configurații extinse, capacitate de care multe companii chineze din domeniul AI au nevoie.

Potrivit surselor citate, Nvidia a furnizat deja mostre ale cipului unor clienți din China. Cu toate acestea, Casa Albă a transmis că vânzarea în mod comercial a acestor cipuri nu va fi permisă.

Într-o declarație transmisă Reuters, un purtător de cuvânt al Nvidia a afirmat că firma „nu are cotă în piața extrem de competitivă din China pentru calcul în centrele de date și nu includem această piață în estimările noastre.” Casa Albă nu a oferit deocamdată un comentariu public pe subiect.

The Information notează, de asemenea, că Nvidia are în derulare o revizuire a designului B30A, în încercarea de a se conforma unor eventuale modificări ale reglementărilor sau de a oferi o versiune care ar putea fi aprobată pentru export.

Restricțiile recente vin pe fondul unor noi politici anunțate de Beijing în privința centrelor de date. Conform unor informații publicate anterior de Reuters, guvernul chinez a stabilit ca proiectele noi de centre de date care beneficiază de finanțare publică să utilizeze exclusiv cipuri dezvoltate pe plan intern. Surse citate au precizat că proiectele aflate în stadii incipiente vor trebui fie să înlocuiască cipurile străine deja instalate, fie să anuleze achizițiile programate. Proiectele mai avansate vor fi analizate individual.

Aceste măsuri limitează accesul Nvidia la un segment semnificativ al pieței chineze de tehnologie, pe lângă restricțiile impuse de SUA. Deși anumite modele de cipuri Nvidia aflate sub controlul exporturilor sunt totuși disponibile în China prin canale neoficiale, noile cerințe din partea Beijingului reduc posibilitatea utilizării acestora în zone esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Decizia privind B30A se înscrie în seria măsurilor adoptate de Washington în ultimii ani pentru a încetini avansul tehnologic al Chinei în domenii precum supercomputing, inteligență artificială și procesare de date la scară mare. Aceleași măsuri au determinat companii americane să dezvolte versiuni modificate ale produselor, pentru a respecta limitele de export.

Pentru moment, nu este clar dacă Nvidia va reuși să obțină aprobarea pentru o versiune revizuită a cipului sau cât de repede se va modifica designul în funcție de exigențele actuale. Conform surselor citate de The Information, procesul este în desfășurare.