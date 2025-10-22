TAROM își digitalizează sistemul de reclamații: o nouă soluție IT pentru gestionarea solicitărilor de la pasageri

Compania aeriană națională TAROM va introduce un nou sistem informatic dedicat administrării reclamațiilor și solicitărilor primite de la pasageri. Soluția IT va permite automatizarea completă a procesului de înregistrare, monitorizare și soluționare a sesizărilor, asigurând în același timp o integrare directă cu platformele operaționale deja utilizate de companie — Amadeus, AIMS și Microsoft 365, scrie Profit.ro.

Potrivit reprezentanților companiei, obiectivul proiectului este îmbunătățirea experienței pasagerilor, printr-un sistem care oferă răspunsuri mai rapide și personalizate, dar și optimizarea internă a activității prin reducerea timpului de soluționare și a costurilor generate de erori operaționale.

„Scopul achiziționării acestei soluții este acela de a îmbunătăți experiența pasagerilor TAROM prin oferirea unui suport rapid, eficient și personalizat, în paralel cu eficientizarea operațională prin automatizarea proceselor și reducerea erorilor. După transmiterea caietului de sarcini către 30 de operatori economici și finalizarea etapei de clarificări, așteptăm ca procesul de ofertare să decurgă fluid, astfel încât noul sistem să fie implementat până în primăvara anului 2026”, a transmis compania.

Proiectul face parte din planul de restructurare și digitalizare al companiei, aflat în derulare. TAROM a confirmat că primește în prezent aproximativ 500 de reclamații pe lună, volum care urmează să fie gestionat integral prin noua platformă.

Tentative anterioare de digitalizare

Nu este prima încercare a operatorului de stat de a-și moderniza relația cu pasagerii. În 2018, TAROM anunța lansarea unei aplicații capabile să trimită notificări personalizate pasagerilor la scurt timp după aterizare, să monitorizeze tarifele altor companii și să propună oferte adaptate fiecărui client.

Proiectul respectiv însă nu a fost finalizat. „Prestatorul nu a livrat niciodată o soluție integrată complet funcțională, iar situația face obiectul unui litigiu”, a precizat compania.

Context

TAROM se află sub controlul Ministerului Transporturilor și continuă procesul de redresare financiară. Conform celor mai recente date publice disponibile, pentru anul 2023, compania a raportat pierderi de 87,1 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 1,26 miliarde de lei.