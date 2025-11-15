Vânzările Apple din China au crescut cu 22% după lansarea iPhone 17, față de anul precedent

Vânzările de iPhone-uri în China au crescut cu 22% față de nivelul din anul precedent în prima lună după lansarea seriei iPhone 17, chiar dacă piața în general a înregistrat o scădere, potrivit unui sondaj privat publicat vineri, citat de Reuters.

Noua gamă a generat cea mai mare parte a vânzărilor de smartphone-uri Apple în China în perioada de la lansarea din 19 septembrie, seria 17 reprezentând aproape patru cincimi din unitățile vândute consumatorilor, potrivit datelor firmei de cercetare Counterpoint.

Vânzările de iPhone-uri în China au scăzut cu 5% în prima lună după lansarea liniei iPhone 16 în septembrie 2024.

Lansarea iPhone 17 a atras sute de oameni la magazinul flagship Apple din Beijing în ziua lansării – un semn al entuziasmului continuu pentru brand, în ciuda intensificării concurenței din partea Xiaomi și Huawei.

Piața smartphone-urilor din China a rămas slabă pe fondul cererii reduse a consumatorilor, vânzările din al treilea trimestru scăzând cu 2,7% față de anul precedent, a declarat Counterpoint.