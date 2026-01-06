Atacurile cibernetice atribuite Chinei asupra infrastructurii critice din Taiwan au crescut semnificativ în 2025, ajungând la o medie de 2,63 milioane pe zi, cu 6% mai mult față de anul precedent, potrivit unui raport publicat de Biroul Național de Securitate al insulei și publicat de Reuters.

Raportul arată că atacurile au vizat în special sectoare esențiale pentru funcționarea statului și a societății, precum energia, spitalele, serviciile de urgență, băncile și telecomunicațiile. Potrivit autorităților taiwaneze, multe dintre aceste operațiuni cibernetice au fost sincronizate cu exerciții militare desfășurate de China în apropierea insulei, fiind descrise drept parte a unei strategii de „amenințări hibride” menite să perturbe sau chiar să paralizeze funcțiile guvernamentale și sociale.

Contextul presiunii asupra Taiwanului

Taiwanul acuză de mai mulți ani China că desfășoară o campanie complexă de presiune, care combină exerciții militare, dezinformare și atacuri cibernetice. Beijingul își intensifică astfel presiunea politică și militară asupra insulei, pe care o consideră parte a teritoriului său și pe care dorește să o aducă sub control, dacă este necesar, inclusiv prin folosirea forței. Taipeiul respinge ferm aceste pretenții și susține că viitorul insulei poate fi decis doar de populația sa.

Potrivit datelor oficiale, numărul mediu zilnic de atacuri cibernetice în 2025 este cu 113% mai mare comparativ cu 2023, anul în care Biroul Național de Securitate a început publicarea acestor statistici. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în domenii considerate critice pentru siguranța publică și funcționarea statului, precum infrastructura energetică, spitalele și serviciile de intervenție de urgență.

„O astfel de tendință indică o tentativă deliberată a Chinei de a compromite în mod cuprinzător infrastructura crucială a Taiwanului și de a perturba sau paraliza funcțiile guvernamentale și sociale taiwaneze”, se arată în raportul citat.

Coordonarea cu acțiunile militare

Autoritățile taiwaneze mai susțin că operațiunile cibernetice au fost coordonate în mod direct cu acțiuni militare. Concret, China a desfășurat în 2025 un total de 40 de „patrule comune de pregătire pentru luptă”, trimițând avioane și nave militare în apropierea Taiwanului. În 23 dintre aceste situații, atacurile cibernetice s-au intensificat simultan, potrivit raportului.

Activitatea de hacking a crescut și în momente politice considerate sensibile de autoritățile de la Taipei. Printre exemplele menționate se numără discursul susținut în luna mai de președintele Lai Ching-te, cu ocazia împlinirii unui an de mandat, precum și intervenția vicepreședintei Hsiao Bi-khim în cadrul Parlamentului European, în luna noiembrie.

„Acțiunile Chinei sunt aliniate cu nevoia sa strategică de a utiliza amenințări hibride împotriva Taiwanului atât în timp de pace, cât și în timp de război”, se mai precizează în document.

Biroul pentru Afaceri cu Taiwanul al Chinei nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind concluziile raportului. Beijingul neagă în mod constant că ar fi implicat în atacuri cibernetice împotriva Taiwanului sau a altor state.

Tipuri de atacuri și ținte strategice

Raportul detaliază și tipurile de atacuri utilizate, printre care se numără atacurile de tip „distributed denial-of-service” (DDoS), menite să blocheze sau să perturbe funcționarea normală a instituțiilor și serviciilor publice, precum și atacurile de tip „man-in-the-middle„, folosite pentru interceptarea comunicațiilor, furtul de date și accesul neautorizat la rețelele de telecomunicații.

De asemenea, au fost vizate parcurile științifice care susțin industria semiconductorilor din Taiwan, un sector strategic la nivel global. Aceste zone găzduiesc companii de importanță majoră, inclusiv TSMC, iar atacatorii au folosit tehnici avansate pentru a încerca să obțină tehnologii sensibile.

Potrivit autorităților taiwaneze, aceste acțiuni ar avea drept scop sprijinirea eforturilor Chinei de a-și consolida autosuficiența tehnologică și economică, precum și de a evita o poziție dezavantajoasă în competiția tehnologică cu Statele Unite.