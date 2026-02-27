Compania americană IonQ a anunțat finalizarea în România a uneia dintre cele mai extinse rețele funcționale de distribuție cuantică a cheilor (QKD) din Europa, realizată în cadrul proiectului RoNaQCI (Romanian National Quantum Communication Infrastructure), relatează Benzinga.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Infrastructura permite transmiterea datelor prin canale de comunicație ultra-securizate, bazate pe principiile fizicii cuantice.

Rețeaua se întinde pe o lungime de peste 1.500 de kilometri și include 36 de legături criptate care conectează șase dintre cele mai importante centre urbane ale țării: București, Iași, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Constanța. Practic, sistemul funcționează ca o „autostradă” digitală dedicată transferului sigur de informații sensibile între instituții aflate la distanțe mari.

Tehnologia QKD generează și distribuie chei criptografice folosind proprietățile particulelor cuantice. Orice tentativă de interceptare modifică starea acestor particule și poate fi detectată imediat, ceea ce face ca informațiile transmise să fie practic imposibil de accesat fără a lăsa urme. Din acest motiv, astfel de rețele sunt considerate o soluție de securitate pentru era calculatoarelor cuantice, care ar putea compromite metodele clasice de criptare.

Proiectul RoNaQCI nu este unul experimental, ci o infrastructură operațională destinată protejării comunicațiilor critice ale statului. Sistemul va fi utilizat pentru transmiterea datelor sensibile ale instituțiilor guvernamentale, ale spitalelor, universităților și centrelor de cercetare, unde integritatea și confidențialitatea informației sunt esențiale.

Inițiativa este coordonată de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și implică un consorțiu de aproximativ 30 de parteneri — universități, institute de cercetare și instituții publice, inclusiv Ministerul Apărării Naționale. Proiectul face parte din eforturile europene de dezvoltare a unei infrastructuri proprii de comunicații cuantice, independentă de tehnologii externe.

Potrivit sursei citate, finalizarea rețelei indică trecerea tehnologiei cuantice din zona experimentală către aplicații reale, la scară națională. Interesul pentru astfel de soluții este alimentat de creșterea amenințărilor cibernetice și de perspectivele deschise de inteligența artificială și de calculul de înaltă performanță.

Impactul s-a reflectat și pe piețele financiare. Fondul tranzacționat la bursă Defiance Quantum ETF (QTUM), care investește în companii din domeniul informaticii cuantice și al inteligenței artificiale, a depășit pragul de 3,5 miliarde de dolari în active administrate după anunțul privind finalizarea proiectului. Evoluția sugerează un interes tot mai mare al investitorilor pentru tehnologiile cuantice și aplicațiile lor practice.

În ansamblu, proiectul RoNaQCI poziționează România printre statele europene care dezvoltă infrastructuri de comunicații de nouă generație, capabile să asigure protecția datelor strategice într-un context global marcat de competiție tehnologică și riscuri cibernetice tot mai complexe.