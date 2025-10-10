O companie producătoare de camere de supraveghere a plătit clienții pentru clipuri cu furturi reale sau înscenate / Imaginile au fost folosite la antrenarea AI-ului

Între decembrie 2024 și februarie 2025, Anker, compania chineză care produce camerele de securitate Eufy, a derulat o campanie prin care le oferea utilizatorilor bani în schimbul unor videoclipuri cu furturi de colete sau vehicule. Inițiativa era prezentată ca o modalitate de a îmbunătăți algoritmii de inteligență artificială care alimentează sistemele de supraveghere Eufy, însă a ridicat semne de întrebare legate de confidențialitatea datelor, potrivit TechCrunch.

Pe site-ul oficial, Anker invita proprietarii de camere Eufy să trimită imagini cu „furturi reale sau înscenate”, în schimbul unei sume mici – 2 dolari pentru fiecare clip încărcat. Compania explica faptul că aceste videoclipuri urmau să fie folosite pentru „antrenarea AI-ului în identificarea activităților suspecte”. Participanții erau chiar încurajați să simuleze furturi, de exemplu să se prefacă că fură un pachet de pe verandă sau că forțează portiera unei mașini. Pentru astfel de scenarii mai complexe, recompensa putea ajunge până la 80 de dolari.

„Pentru a ne asigura că avem suficiente date, căutăm videoclipuri cu evenimente reale și înscenate, pentru a ajuta la antrenarea AI-ului în ceea ce trebuie să urmărească”, se arăta pe pagina campaniei. Compania preciza că „datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru antrenarea algoritmilor noștri AI și nu pentru alte scopuri”.

Campania, desfășurată între 18 decembrie 2024 și 25 februarie 2025, urmărea să adune 20.000 de videoclipuri cu furturi de colete și tentative de pătrundere în mașini. Utilizatorii interesați completau un formular Google și furnizau un cont PayPal pentru plată. Peste 120 de persoane au confirmat public că au participat la program, potrivit comentariilor postate pe pagina de anunț a campaniei. Eufy nu a răspuns solicitărilor privind numărul total de participanți, sumele plătite sau modul în care au fost gestionate datele colectate.

În aplicația Eufy, compania afișează un „Honor Wall” (Perete al onoarei) cu utilizatorii care au contribuit cu cele mai multe videoclipuri. Liderul clasamentului figurează cu peste 200.000 de înregistrări. În descrierea programului, Eufy menționează că „videoclipurile donate sunt utilizate numai pentru antrenarea și îmbunătățirea AI. Eufy nu va furniza videoclipurile către terți”.

Compania a derulat ulterior campanii similare, inclusiv una prin care le solicita utilizatorilor să trimită videoclipuri realizate cu monitoarele pentru copii ale brandului. Pentru aceste clipuri nu este menționată nicio recompensă financiară.

Modelul propus de Eufy – recompensarea utilizatorilor pentru date care pot fi folosite la antrenarea algoritmilor de inteligență artificială – ridică totuși probleme de securitate și confidențialitate. Un exemplu recent este aplicația Neon, care plătea utilizatorii pentru a partaja înregistrări și transcrieri ale apelurilor, dar care a suferit o breșă de securitate ce permitea accesul neautorizat la datele altor persoane. După descoperirea vulnerabilității, aplicația a fost retrasă de pe piață.

Angajamentele Eufy privind protecția datelor au fost deja puse sub semnul întrebării. În 2023, publicația The Verge a dezvăluit că fluxurile video ale utilizatorilor, promovate ca fiind criptate end-to-end, puteau fi totuși accesate prin portalul web fără criptare completă. După o serie de discuții cu site-ul de știri tehnologice, Anker a recunoscut că a indus în eroare utilizatorii și a promis să remedieze problema.

Deși Eufy susține că folosește materialele trimise exclusiv pentru îmbunătățirea propriilor algoritmi AI, lipsa de transparență privind stocarea și ștergerea acestor date continuă să alimenteze îngrijorări legate de confidențialitatea utilizatorilor.