O nouă schemă cu investiții face ravagii printre utilizatorii de rețele sociale: rețeaua internațională de fraudă care acționează prin WhatsApp, Telegram și Signal

O investigație bazată pe informațiile publicate de Pamfleti, Decripto.org și avertismentele oficiale ale Autorității pentru Piețe Financiare din Noua Zeelandă (FMA) arată că TXEX, cunoscută și sub numele „Whalefall”, este o schemă internațională de tip Ponzi, operată prin grupuri criptate pe WhatsApp, Telegram și Signal.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Legată direct de schema anterioară „2139 Exchange”, care a fraudat zeci de milioane de dolari în Asia, Africa și Europa – TXEX folosește o combinație de manipulare psihologică, promisiuni false de profituri garantate și platforme fictive de investiții în criptomonede pentru a atrage și exploata victime.

Cum își atrage TXEX victimele

Conform FMA și Decripto.org, primul pas este crearea unor grupuri aparent populare pe WhatsApp sau Telegram, populate în mare parte cu boți pentru a simula activitate intensă și încredere. Mesajele de recrutare sunt trimise în masă pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, escrocii pretinzând adesea că sunt angajați ai unor bănci din Noua Zeelandă, firme de investiții sau „mentori” financiari.

În aceste grupuri, figuri autoproclamate drept „antrenori”, „profesori de investiții” sau „consilieri crypto” distribuie „semnale de tranzacționare” și promit câștiguri de până la 100%, încurajând participanții să investească sume inițiale relativ mici și să își aducă prietenii și familia, în schimbul unor așa-zise recompense sau premii, precum mașini, bonusuri sau clasamente cu top investitori. Pamfleti subliniază că aceste clasamente și premii sunt complet false, fiind doar instrumente de manipulare.

Victimele sunt instruite să cumpere criptomonede de pe platforme reale, precum Binance sau Kraken, și să le transfere către un „cont de tranzacționare” TXEX. În interiorul platformei, apar câteva tranzacții aparent profitabile, special concepute pentru a câștiga încrederea investitorului și pentru a-l determina să transfere sume tot mai mari. În momentul în care încearcă să retragă banii, victimele sunt obligate să plătească taxe inventate, comisioane de eliberare, taxe AML, impozite fictive, care nu duc niciodată la returnarea fondurilor.

Legături cu schema „2139 Exchange”

Decripto.org a efectuat o analiză „on-chain” (urmărirea tranzacțiilor pe blockchain), care a arătat că există fluxuri directe de bani între portofelele asociate TXEX și cele ale schemei „2139 Exchange”. Acest lucru confirmă că aceeași rețea de escroci, care a acționat anterior sub o altă denumire, folosește acum TXEX pentru a continua frauda la scară internațională. „2139 Exchange” a fost desființată în trecut de autoritățile italiene, cu Consob emițând sancțiuni și închizând site-ul.

Tactici precum promisiuni de câștiguri garantate, presiune psihologică, utilizarea premiilor false și prezentarea de licențe din jurisdicții nereglementate sunt elemente comune ambelor scheme.

Ținte directe în Albania

Investigația Pamfleti arată că TXEX vizează direct piețele din Albania dar și din alte țări, cu grupuri de discuții și mesaje personalizate în limbile locale. În plus, distribuie o aplicație Android infectată cu malware, capabilă să fure date personale și bancare. Aceste grupuri au început să recruteze activ prin mesaje trimise pe WhatsApp și Telegram, folosind nume false și fotografii furate de pe internet pentru a crea profiluri credibile.

Schema operează fără licență, nefiind înregistrată la Banca Albaniei, AFSA sau la orice autoritate de reglementare, și fără autorizație din partea autorităților din Noua Zeelandă, în ciuda referințelor false la licențe internaționale.

Cei care cad în plasa TXEX nu pierd doar banii investiți inițial. Conform FMA și Pamfleti, riscurile sunt multiple și severe:

Pierderi financiare totale, inclusiv sumele suplimentare plătite ca „taxe” pentru retragerea banilor.

Furt de date personale și bancare prin intermediul aplicațiilor malware distribuite de rețea.

Acces neautorizat la conturi bancare și portofele crypto, cu posibilitatea golirii lor complete.

Folosirea identității victimei pentru spălare de bani sau alte activități ilegale.

Șantaj sau extorcare, în cazurile în care escrocii obțin informații compromițătoare sau imagini personale.

Expunere la fraude repetate – datele victimelor sunt adesea revândute altor grupări de criminalitate informatică, ceea ce duce la noi tentative de escrocherie.

Impact emoțional și psihologic: anxietate, stres, pierderea încrederii în propriile decizii și în siguranța online.

Avertismente și recomandări

FMA a inclus TXEX pe lista oficială a platformelor frauduloase și a emis recomandări clare:

Întrerupeți imediat orice contact cu escrocii și refuzați orice plată suplimentară, chiar dacă vi se promite eliberarea fondurilor.

Raportați grupurile și contactele pe WhatsApp sau Telegram și blocați-le.

Verificați întotdeauna înregistrarea unei entități financiare în Registrul Furnizorilor de Servicii Financiare din țara în care pretinde că operează.

Avertizați prietenii și familia, mai ales dacă au fost contactați prin aceste canale.

În România, cazurile suspecte trebuie raportate imediat Poliției Române și Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).