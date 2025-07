Primul test cu bombă nucleară, efectuat în 1945, a declanșat o cursă internațională a înarmărilor, care a inclus și teste nucleare. Se vorbește intens despre „Apocalipsa nucleară”. Dar v-ați întrebat câte încărcături nucleare au fost detonate pe Planetă ?

Pe 16 iulie 1945, SUA au efectuat primul test cu bombă nucleară din lume în deșertul New Mexico, ca parte a Proiectului Manhattan. Reușita experimentului a dus la detonarea bombelor atomice asupra Hiroshimei și Nagasaki, doar câteva săptămâni mai târziu. De atunci, cel puțin alte șapte țări și-au testat propriile încărcături nucleare, dezlănțuind dezastre în întreaga lume.

Câte bombe nucleare au explodat, de fapt?

Deși răspunsul exact nu este cunoscut, oamenii de știință estimează că au fost testate cel puțin 2.056 de arme nucleare. Potrivit Asociației pentru Controlul Armelor, SUA au testat 1.030 de bombe nucleare și au utilizat două în război. Uniunea Sovietică/Rusia a testat 715, Franța – 210, Regatul Unit și China au testat fiecare câte 45, Coreea de Nord – șase, India – trei, iar Pakistanul a testat două. (Un presupus test suplimentar, cunoscut sub numele de incidentul Vela, ar aduce numărul la 2.057.)

Deși testele nucleare nu au mai fost obișnuite din anii 1990, acestea au avut impacturi politice, de mediu și de sănătate publică extinse, care se extind până în prezent. Comunitatea internațională le condamnă acum. Dar timp de aproape 20 de ani, din 1945 până în 1963, testele nucleare au fost ceva obișnuit pentru multe țări, care se luptau pentru statutul de puteri mondiale.

Războiul Rece – un război al testelor nucleare

Testele nucleare s-au înmulțit vertiginos în timpul Războiului Rece dintre SUA și URSS, după cel de-al Doilea Război Mondial. Potrivit Asociației pentru Controlul Armelor, anul 1962 deține recordul pentru cele mai multe teste efectuate într-un singur an Într-un singur an au fost efectuate 178 de teste nucleare, dintre care 97% au fost declanșate de SUA și URSS. Regatul Unit a efectuat, de asemenea, două teste, iar Franța a efectuat unul.

Dar 1962 a fost, de asemenea, un punct de cotitură cheie pentru tensiunile nucleare. În același an, criza rachetelor cubaneze a marcat cea mai apropiată situație în care SUA și URSS s-au apropiat de un conflict nuclear. Mulți oameni din întreaga lume începuseră să protesteze împotriva cursei înarmărilor nucleare, iar publicul a început să înțeleagă impactul testelor asupra sănătății.

Top zece cele mai puternice explozii nucleare

Iată și un top al celor mai puternice arme nucleare testate vreodată.

Top 10 cele mai mari explozii nucleare

1. Bomba Țar, 50.000 kilotone, 1961;

2. Testul sovietic #219, 24.200 kilotone, 1962;

3. Testul sovietic #147, 20.000 kilotone, 1962;

4. Testul sovietic #174, 20.000 kilotone, 1962;

5. Testul sovietic #173, 20.000 kilotone, 1962;

6. Casle Bravo, 15.000 kilotone, 1954;

7. Casle Yankee, 13.500 kilotone, 1945;

8. Testul sovietic #123, 12.500 kilotone, 1961;

9. Castelul Romeo, 11.000 kilotone, 1954;

10. Ivy Mike, 10.400 kilotone, 1952;

Cea mai puternică bombă cu hidrogen a fost Bomba Țar sau RDS-220. Bomba Țar a fost lansată de Uniunea Sovietică pe 30 octombrie 1961, la ora 11:32 (ora Moscovei). Explozia a dezintegrat un sat din interiorul țării (abadonat) aflat la aproape 60 km de locul exploziei. Puterea acestei bombe a fost de peste trei ori mai mare decât cea lansată asupra Hiroshimei cu 16 ani mai devreme.

Primele studii asupra impactului testelor

Un studiu important din 1961, publicat în revista Science, a testat dinții de lapte ai copiilor din St. Louis pentru stronțiu-90, un izotop radioactiv cancerigen, creat de explozii nucleare și ușor absorbit de copii. Studiul a arătat că nivelurile de stronțiu-90 erau cu 50% mai mari în dinții de lapte ai copiilor în anii 1960 decât în ​​anii 1950, în ciuda faptului că St. Louis se afla la sute de kilometri distanță de locurile exploziilor din Nevada.

Studiul a generat o vastă îngrijorare publică cu privire la teste și a contribuit la împingerea SUA să semneze Interzicerea Limitată a Testelor Nucleare în 1963, a declarat, pentru Live Science, Tilman Ruff, fostul co-președinte al International Physicians for Prevention of Nuclear War.

Mai puțin de un an mai târziu, în 1963, Tratatul de Interzicere a Testelor Nucleare a fost introdus la Națiunile Unite și adoptat cu toată inima. Tratatul a interzis testele nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă, toate acestea fiind mult mai dăunătoare decât testele subterane.

„Până în 1963, aproape două decenii de teste cu bombe otrăviseră aerul, pământul și apa cu sute de radioizotopi”, a scris Robert Alvarez, expert la Bulletin of the Atomic Scientists, într-un e-mail către Live Science.

Minidezastre nucleare

Lumea a văzut cum impactul devastator al testelor nucleare eșuate. În timpul testului Castle Bravo din 1954, condițiile nefavorabile ale vântului și randamentele neașteptat de mari de radiații au făcut ca o populație locală din Insulele Marshall să fie expusă la doze de radiații aproape letale, cele mai mari înregistrate vreodată după un singur test nuclear, potrivit unui articol publicat în revista International Review of the Red Cross.

„Atolul Rongelap din Insulele Marshall rămâne un pericol radiologic, din cauza căderilor radioactive care pun viața în pericol din testul Bravo din 1954”, a spus Alvarez.

În total, 108 țări, inclusiv SUA și URSS, au semnat Tratatul de interzicere limitată a testelor nucleare, iar o eră de dezarmare lentă a început. Totuși, sute de bombe nucleare au continuat să fie testate în subteran timp de decenii. Țări precum China, India, Pakistan și Coreea de Nord au început, de asemenea, să testeze bombe nucleare, în ciuda eforturilor depuse în Tratatul de neproliferare din 1968 de a limita creșterea programelor globale de arme nucleare.

1996 – un an de cotitură

Abia după ce a fost propus Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT) în 1996, testele au încetinit până la stagnare. Deși din punct de vedere tehnic nu a fost ratificat prin lege, acesta a fost semnat de 187 de țări.

Sistemul de monitorizare al CTBT asigură, de asemenea, că testele nucleare nu pot fi ascunse. Acest sistem, implementat odată cu semnarea CTBT în 1996, utilizează 321 de stații echipate cu tehnologii seismice, hidroacustice, infraroșii și radionuclidice pentru a detecta testele nucleare la nivel mondial. Acest sistem de monitorizare încurajează țările care nu au semnat CTBT să își dezvăluie testele nucleare.

Cel mai recent test nuclear a fost efectuat în 2017 de Coreea de Nord, care nu a semnat CTBT. Sistemul de monitorizare al organizației CTBT a înregistrat testul, care a măsurat cel puțin 140 de kilotone, a scris Alvarez – de opt ori mai puternic decât bomba aruncată asupra Hiroshimei.

Cum au afectat bombele și testele nucleare planeta noastră?

„Îngrijorarea și protestele oamenilor din întreaga lume cu privire la contaminările radioactive provocate de testele nucleare au jucat un rol major” în oprirea programelor de testare nucleară, a spus Ruff. Pe măsură ce testele nucleare au continuat, cunoașterea efectelor negative asupra sănătății oamenilor și a mediului a crescut. Un studiu din 2006 a estimat că în Statele Unite se așteptau 22.000 de cazuri suplimentare de cancer legate de radiații și 1.800 de decese suplimentare cauzate de leucemie legată de radiații, din cauza testelor nucleare din anii 1950 și 1960.

„Pentru oamenii din imediata vecinătate și din direcția vântului exploziilor testelor nucleare, testele nucleare au avut efecte profunde și pe termen lung asupra sănătății și comunităților lor”, a spus Ruff.

Efecte asupra comunităților

În timp ce SUA au utilizat mai multe centre de testare în Nevada, New Mexico și Colorado, cele mai puternice bombe ale sale au fost testate în Insulele Marshall, în Oceanul Pacific Central. Începând cu 1946, insulele și locuitorii lor au experimentat „echivalentul a 1,6 bombe Hiroshima în fiecare zi pe parcursul celor doisprezece ani de teste”, potrivit articolului din International Review of the Red Cross, care a continuat chiar și după dezastrul testului de la Castle Bravo.

Pe lângă pericolele pentru sănătate, testele nucleare în locuri precum Insulele Marshall au creat și „efecte sociale mai ample de strămutare, pierderea utilizării terenurilor tradiționale în scopuri culturale și de colectare a alimentelor, stres și perturbări sociale și sărăcire”, a spus Ruff.

Acum nivelul radiațiile zilnice din SUA au scăzut spectaculos de la sfârșitul testelor nucleare atmosferice, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului.

Ar putea reîncepe testele nucleare?

Multe țări încă au arme nucleare, chiar dacă nu le testează. Cele nouă state nucleare actuale ale lumii – China, Franța, India, Israel, Coreea de Nord, Pakistan, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite – au aproximativ 13.000 de focoase nucleare combinate.

Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord a declanșat un val de îngrijorare din partea Coreei de Sud, care a fost amplificat de testele intensive cu rachete efectuate de Coreea de Nord în 2022 și 2023. Pentru prima dată, Coreea de Sud a sugerat că dezvoltarea propriului program nuclear ar putea fi o posibilitate.

Dacă Coreea de Sud sau alte țări înarmate nuclear decid să își testeze armele nucleare, acest lucru ar putea determina și alte țări înarmate nuclear să își reia testele nucleare.

„Reluarea testelor nucleare ar fi un pas extrem de provocator și un pas înapoi pentru perspectivele de pace”, a scris Ruff.