China susține că a preluat conducerea în cursa globală a armelor hipersonice, după ce a prezentat ceea ce numește prima rachetă hipersonică lansată de la sol echipată cu motor de tip statoreactor cu combustie supersonică. Potrivit presei de stat, noul sistem, denumit CJ-1000, ar putea face „neputincioase” sistemele tradiționale de apărare antiaeriană, deși aceste afirmații nu au fost verificate independent.

Racheta cu rază lungă de acțiune a fost prezentată public la parada militară de la Beijing, organizată cu ocazia Zilei Victoriei, în septembrie anul trecut, alături de varianta navală YJ-19. În afară de racheta rusă 3M22 „Zircon”, lansată de pe nave, CJ-1000 ar fi, potrivit surselor chineze, una dintre puținele rachete hipersonice operaționale din lume bazate pe propulsie cu combustie supersonică, anunță South China Morning Post.

Un salt tehnologic revendicat de Beijing

Motorul de tip statoreactor cu combustie supersonică, considerat mai avansat decât sistemele hipersonice de tip planor, permite menținerea arderii combustibilului la viteze extrem de mari, peste Mach 5. CJ-1000 ar atinge în regim de croazieră viteze de aproximativ Mach 6 și ar zbura la altitudini cuprinse între 20 și 30 de kilometri, mai joase decât cele ale vehiculelor planor hipersonice. Această combinație de viteză și altitudine ar face racheta mai dificil de detectat și interceptat.

Publicația chineză Shipborne Weapons, afiliată industriei navale de stat, afirmă că dezvoltarea CJ-1000 marchează trecerea Chinei de la statutul de „urmăritor” la cel de lider în domeniile aerospațiale de vârf. Revista susține că Statele Unite, deși au demonstrat primele zboruri de acest gen încă din 2013, ar fi rămas în urmă în ceea ce privește operaționalizarea armelor hipersonice terestre.

Autorii chinezi pun acest decalaj pe seama problemelor de planificare și coordonare din programele americane, în timp ce Beijingul ar fi beneficiat de investiții masive, colaborare strânsă între industrie și mediul academic și sprijin constant la nivel guvernamental.

Capabilități și limite

CJ-1000 ar avea o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri și ar fi montată pe un lansator mobil cu zece roți. Faptul că este o platformă terestră îi permite să transporte mai mult combustibil și focoase mai puternice decât variantele navale, care sunt limitate de spațiul disponibil la bord.

La viteze de șase ori mai mari decât cea a sunetului și cu traiectorii dificil de anticipat, o astfel de rachetă ar pune la încercare sistemele clasice de apărare antiaeriană. Totuși, experții subliniază că multe dintre detaliile tehnice și performanțele revendicate de presa chineză nu pot fi confirmate din surse independente.