China face un pas spre primul scut antirachetă planetar / Sistemul capabil să urmărească 1.000 de rachete simultan devansează planurile proiectului „Golden Dome” al SUA

China a dezvăluit un prototip funcțional al unui sistem global de apărare care poate monitoriza rachete lansate de oriunde din lume. Platforma, denumită „sistem de detecție timpurie și analiză big data”, a fost deja testată și desfășurată de Armata Populară de Eliberare (PLA), potrivit publicației Interesting Engineering.

Prototipul, dezvoltat de o echipă condusă de cercetătorul Li Xudong la Institutul de Tehnologie Electronică din Nanjing, poate urmări simultan până la 1.000 de rachete aflate pe traiectorie.

Acesta utilizează date provenite de la sateliți, radare, senzori optici și platforme de recunoaștere terestre, maritime, aeriene și spațiale. Tehnologia distinge între focoase reale și „momeli” și furnizează informații pentru ghidarea sistemelor de interceptare.

QUIC și inteligența artificială

Un element tehnologic central este folosirea protocolului QUIC (Quick UDP Internet Connections), care asigură transmisii rapide și securizate chiar și sub interferențe intense.

Datele colectate de prototip vor fi folosite și pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială, care pregătesc practic terenul pentru modernizări viitoare.

SUA, în căutarea unei soluții viabile

În contrast, Statele Unite se confruntă cu dificultăți în proiectul Golden Dome, propus de președintele Donald Trump. Programul nu are încă un model funcțional sau o arhitectură tehnică definită.

Generalul Michael Guetlein de la U.S. Space Force a recunoscut în iulie progresele lente. „Toți cei care vă spun că știu, nu știu, inclusiv eu”, a declarat acesta.

Experții atrag atenția că principala problemă a SUA este integrarea datelor, nu lipsa informațiilor. „Avem datele necesare, doar că nu sunt în locurile potrivite”, a explicat Dan Knight, vicepreședinte la compania Arcfield.

Prototipul chinez nu este încă perfect

Analiștii de securitate susțin că Beijingul își consolidează avansul tehnologic, în timp ce programele americane suferă întârzieri la arme hipersonice, lasere de mare putere sau avioane de generația a șasea.

Deși prototipul chinez nu este încă perfect, desfășurarea lui arată că Beijingul a atins deja un prag important în construirea primului sistem de apărare antirachetă cu acoperire planetară. Cercetătorii chinezi afirmă că platforma va fi perfecționată și extinsă în viitor.