China se pregătește să prezinte noul tanc de luptă ZTZ-201 / Ar putea noul sistem să concureze cu cele mai avansate tancuri ale NATO și Rusiei?

China ar urma să prezinte un nou tanc mediu de luptă în cadrul paradei de Ziua Victoriei din 3 septembrie, care va avea loc la Beijing și va marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit informațiilor publicate de OedoSoldier, citat de Army Recognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acest tanc, denumit fie ZTZ-201, fie ZTZ-20, în funcție de surse, a apărut în imagini și a fost identificat în mai multe rapoarte neoficiale ca fiind un tanc de a patra generație, deși datele oficiale privind specificațiile sale rămân necunoscute. Dar ar putea ZTZ-20/ZTZ-201 să aibă vreo șansă împotriva tancurilor principale de luptă utilizate în prezent de NATO și Rusia?

Estimările situează greutatea sa în luptă la 35-40 de tone, semnificativ sub greutatea tancurilor de luptă grele de tip 99A, ceea ce a alimentat evaluările potrivit cărora ZTZ-201 ar putea reprezenta o schimbare doctrinară către modele mai ușoare și mai adaptabile.

Introducerea sa este privită în contextul eforturilor Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA) de a integra noi tehnologii, de a învăța lecții din conflictele recente și, eventual, de a unifica mai multe categorii de tancuri existente într-o singură platformă. Observatorii avertizează însă că, până la confirmarea oficială, detaliile tehnice rămân bazate pe informații din surse deschise și pe pregătirile pentru paradă, decât pe specificații verificabile.

Se pare că arma principală a ZTZ-201 este un tun de 105 mm de ultimă generație, cu țeavă lisă, proiectat să tragă muniție avansată capabilă să atingă viteze inițiale de aproximativ 1.706 metri pe secundă. Dacă această cifră este corectă, ar însemna că performanțele sunt comparabile cu cele ale sistemelor NATO de 120 mm și ale celor rusești de 125 mm, în ciuda calibrului mai mic. Mai multe surse chineze au sugerat o abordare modulară care ar putea permite o variantă de 125 mm, oferind flexibilitate pentru diferite cerințe operaționale sau de export. În completarea acestui armament, vehiculul pare echipat cu o stație de armament controlată de la distanță, poziționată pentru a contracara amenințările aeriene, cum ar fi dronele, inclusiv sistemele FPV de mici dimensiuni, care au devenit din ce în ce mai răspândite în conflictele moderne. Relatările sugerează, de asemenea, că sistemul de armament include mantale termice avansate și mecanisme de încărcare automată, care, combinate cu turela fără pilot, ar putea reduce sarcina de lucru a echipajului și eficientiza și mai mult operațiunile, deși validarea oficială a acestor afirmații nu a fost încă confirmată.

Se crede că configurația echipajului este formată din trei operatori aflați într-o capsulă blindată în partea din față a șasiului, cu o turelă fără pilot montată deasupra. Această configurație, asemănătoare cu cea a tancului rus T-14 Armata, separă echipajul de muniție și oferă o siluetă redusă, care poate spori capacitatea de supraviețuire.

Observatorii au remarcat prezența a trei periscoape în partea din față a șasiului în unele imagini, ceea ce întărește probabilitatea unui echipaj format din trei persoane, în loc de două, așa cum speculau unele relatări anterioare. Se spune că echipajul folosește echipamente de realitate augmentată, posibil montate pe cască, pentru a obține o conștientizare completă a situației fără linie directă de vedere, similar conceptului sistemelor occidentale, cum ar fi Iron Vision.

Aceste relatări descriu un radar cu patru perspective și cel puțin 13 senzori optici-lidar integrați în carcasă și turelă, oferind o acoperire de 360 de grade atât pentru navigație, cât și pentru țintire. Deși aceste caracteristici reflectă un grad ridicat de digitalizare, nivelul precis de maturitate operațională rămâne incert.

Mobilitatea ZTZ-201 se bazează pe un sistem de propulsie hibrid diesel-electric care, potrivit informațiilor disponibile, poate produce peste 1.500 de cai putere. Datele extrase din cercetările chinezești privind vehiculele hibride pe șenile indică faptul că un motor diesel de 960 kW și un motor electric de 300 kW ar putea constitui nucleul acestui sistem. Cuplul maxim este de 2.204 Nm, vehiculul fără nume echipat cu acest motor hibrid atingând o viteză pe șosea de aproximativ 84-85 km/h și viteze off-road între 40-60 km/h.

Configurația hibridă permite deplasarea silențioasă în modul electric, reducând atât semnăturile acustice, cât și cele termice, o caracteristică concepută pentru a îmbunătăți camuflajul în scenarii de recunoaștere sau ambuscadă, relevante pentru un tanc nou. Rezultatele testelor sugerează o răcire eficientă chiar și la turații ridicate ale motorului, cu măsurători ale fluxului de aer de 18,6 m/s la 4.600 rpm atunci când funcționează la 85 km/h, indicând măsuri tehnice pentru a menține rezistența în timpul operațiunilor prelungite. Cu toate acestea, la fel ca în cazul altor aspecte ale platformei, nu a fost încă furnizată o confirmare independentă a performanței sistemului în condiții reale.

În ceea ce privește protecția, ZTZ-201 pare să pună accentul pe apărarea activă mai mult decât pe grosimea blindajului pasiv. Relatările din prezent descriu un sistem de protecție activă (APS) de dimensiuni medii, care cuprinde patru panouri radar montate la colțurile turelei și două lansatoare instalate pe acoperișul turelei, oferind o acoperire de 360 de grade și capacitatea de a răspunde la amenințări de atac din partea superioară. Tuburile de lansare suplimentare mai mici observate pe vehicul pot funcționa ca lansatoare de grenade fumigene sau sisteme de contramăsuri, deși rolul lor precis este dezbătut în rândul analiștilor. Se crede că unitățile de blindaj modulare și grilele laterale sunt interschimbabile pentru a se adapta la diferite medii operaționale, iar sistemele de război electronic au fost menționate ca parte a suitei defensive.

Această abordare reflectă provocarea tot mai mare reprezentată de apărarea împotriva dronelor, munițiilor ghidate cu precizie și rachetelor antitanc, așa cum s-a văzut în Ucraina, unde blindajul greu s-a dovedit insuficient. Cu toate acestea, fără specificații oficiale, nu este încă clar cum a fost configurat echilibrul între protecția pasivă și sistemele active.

Proiectarea tancului pare să fie destinată să sprijine desfășurarea flexibilă în mai multe regiuni. Clasa sa de greutate îl face potrivit pentru medii de altitudine mare, cum ar fi Himalaya, unde tancurile mai grele se confruntă cu dificultăți logistice, făcându-l totodată mai viabil pentru operațiuni amfibii, inclusiv pentru eventualele situații de urgență care ar putea implica Taiwanul.

Informațiile preliminare sugerează, de asemenea, că dimensiunile și greutatea sa îl fac mai ușor de transportat cu avioane Y-20 sau nave de debarcare în comparație cu tancurile mai grele, cum ar fi Type 99A. În timp ce unele surse chineze indică faptul că ZTZ-201 ar putea înlocui Type 96A și, eventual, completa sau chiar înlocui Type 99A, alți analiști consideră că acesta va face parte dintr-o flotă mixtă, alături de platforme mai grele aflate încă în dezvoltare.

Propulsia sa hibridă, construcția modulară și integrarea electronică indică, de asemenea, potențialul pentru versiuni derivate, cum ar fi vehicule de luptă pentru infanterie sau vehicule de sprijin cu foc, reflectând conceptul familiei Armata din Rusia. Rămâne o întrebare deschisă dacă ZTZ-201 va deveni tancul principal al PLA sau o componentă a unei structuri pe niveluri.

Comparațiile internaționale plasează ZTZ-201 alături de alte tancuri de generația a patra, printre care T-14 Armata din Rusia, KF-51 Panther din Germania, Type 10 din Japonia, K2 Black Panther din Coreea de Sud, Altay din Turcia, AbramsX din SUA, proiectul franco-german MGCS, viitorul tanc de luptă principal planificat de India și Challenger 3 din Marea Britanie.

Spre deosebire de multe dintre aceste modele, care pun accentul pe armament de calibru mare și blindaj greu, ZTZ-201 prioritizează greutatea medie, propulsia hibridă și tehnologiile integrate de combatere a dronelor. Putem indica influența lecțiilor învățate din Ucraina, unde tancurile grele au fost vulnerabile la lovituri de precizie și la UAV-uri, consolidând trecerea către platforme mai ușoare și mai conectate.

Deși multe dintre subsistemele sale rămân neconfirmate, ZTZ-201 reflectă modul în care PLA experimentează soluții de proiectare pentru a echilibra puterea de foc, mobilitatea și capacitatea de supraviețuire în medii contestate, precum tancul ușor ZTQ-15 anterior. Până la publicarea detaliilor oficiale, evaluările capacităților sale reale rămân provizorii, dar aspectul său sugerează că PLA se îndreaptă spre redefinirea rolului vehiculelor sale blindate în războiul secolului XXI.