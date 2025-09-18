China și Rusia domină cursa armelor hipersonice / Mai poate SUA să recupereze decalajul?

La parada militară uriașă din China, desfășurată luna aceasta pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, Beijingul a prezentat linia sa de rachete hipersonice anti-navă, un avertisment indirect că, într-un eventual conflict, portavioanele americane, fiecare evaluat la 13 miliarde de dolari, ar putea fi vulnerabile în fața acestor arme, anunță Foreign Policy.

China nu este singurul adversar al SUA care investește masiv în armament hipersonic. Rusia a realizat, de asemenea, progrese considerabile în dotarea cu rachete hipersonice, al căror mare avantaj constă în combinația de viteză extremă și manevrabilitate, făcându-le ideale pentru distrugerea țintelor de mare valoare, inclusiv portavioane sau centre de comandă militară.

Armele hipersonice americane rămân în urma rivalilor

Armele hipersonice americane rămân în urma rivalilor, deși experții susțin că Statele Unite fac progrese. „În timp ce ne ocupam de combaterea terorismului, China a lucrat serios la acest capitol. Au avut un avans, dar recuperăm terenul”, a declarat Tom Karako, senior fellow la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

Armele hipersonice se deplasează cu viteze de peste cinci ori mai mari decât viteza sunetului. Această caracteristică oferă avantaje militare importante, dar ridică probleme tehnice semnificative.

China și Rusia fac progrese importante în domeniul armelor hipersonice

Dezvoltarea globală a armelor hipersonice se concentrează în prezent pe două tipuri principale: rachete de croazieră propulsate cu motoare de rachete și vehicule hipersonice de planare, care ating viteze hipersonice după lansarea în atmosferă. Ambele tipuri sunt greu de interceptat datorită vitezei și manevrabilității. Țintele ideale sunt ținte puternic apărate sau sensibile la timp, cum ar fi portavioanele sau oficialii militari de rang înalt.

China și Rusia par să facă progrese importante în domeniul armelor hipersonice, deși declarațiile lor oficiale tind să fie exagerate și fac dificilă evaluarea capacităților reale.

Investițiile Chinei în testarea armelor hipersonice au fost substanțiale

Pe 3 septembrie, China a prezentat rachete hipersonice precum YJ-17, 19 și 20, despre care se presupune că ar fi destinate să fie utilizate împotriva navelor americane. De asemenea, China a început să echipeze forțele sale cu vehiculul hipersonic de planare DF-ZF începând cu 2020.

Investițiile Chinei în testarea armelor hipersonice au fost substanțiale. Încă din 2018, Michael Griffin, fost oficial de rang înalt în Departamentul Apărării SUA, a afirmat că China a efectuat de 20 de ori mai multe teste hipersonice decât Statele Unite în ultimul deceniu.

Programele cheie ale Rusiei includ Avangard, un vehicul de planare, și Zircon, o rachetă de croazieră. Rusia mai utilizează Kinjal, derivată din tehnologii balistice mai vechi. Potrivit Moscovei, toate cele trei arme sunt în producție și disponibile pentru forțele armate ruse. Totuși, realitatea indică altceva. Ucraina a raportat că a doborât 40 de rachete Kijhal și mai multe rachete Zircon.

Statele Unite au întâmpinat întârzieri în dezvoltarea armelor hipersonice

Programul Armatei pentru racheta Dark Eagle a întâmpinat amânări, dar rămâne pe traiectorie pentru dotare până la sfârșitul acestui an. Programul Forțelor Aeriene pentru vehiculul de planare ARRW și racheta de croazieră HACM a întâmpinat, de asemenea, probleme tehnice, cu producția estimată pentru 2026, respectiv 2027.

Ritmul lent al SUA nu este însă neapărat un dezavantaj major. China nu dispune de un număr comparabil de ținte valoroase și manevrabile, cum sunt portavioanele americane. Flota de portavioane chineze constă în doar trei nave, față de 11 pentru Statele Unite. Washingtonul are mai multe modalități de a ocoli apărarea inamică, inclusiv prin intermediul aeronavelor stealth, care depășesc capacitățile chineze.

Armele hipersonice reprezintă „o capacitate de nișă” pentru SUA

Pentru SUA, armele hipersonice reprezintă „o capacitate de nișă”, afirmă Todd Harrison, senior fellow la American Enterprise Institute.

Administrația Trump a subliniat, cel puțin pe hârtie, necesitatea reducerii decalajului hipersonic față de China și Rusia. În timpul audierii de confirmare, adjunctul secretarului Apărării, Stephen Feinberg, a declarat că SUA au investit prea puțin în armament hipersonic, arme considerate „esențiale” pentru securitatea națională.

Rămâne deschisă însă întrebarea cât de repede va recupera Washingtonul decalajul. Potrivit expertului CSIS, Karako, nu există semne semnificative că fonduri suplimentare au fost alocate. „Există câteva indicii modeste în proiectul de reconciliere și în bugetul președintelui, dar nimic substanțial până acum”.