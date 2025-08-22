China va prezenta noi rachete hipersonice și sisteme strategice în cadrul paradei militare de la Beijing

China va prezenta, pe 3 septembrie, la Beijing, peste 100 de echipamente militare aflate în dotare, inclusiv noi rachete strategice, arme hipersonice și sisteme fără pilot, în cadrul unei parade organizate pentru a marca 80 de ani de la victoria asupra Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Evenimentul este considerat de autorități drept cea mai amplă demonstrație a progreselor realizate de armata chineză în ultimele decenii, potrivit InterestingEngineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Biroului de Informații al Consiliului de Stat, pregătirile au fost finalizate, iar parada „va reflecta capacitatea de luptă modernă a forțelor armate chineze”. Aceasta va dura aproximativ 70 de minute și va fi structurată în două etape: o inspecție și o defilare.

⚡️🇨🇳 China’s New Missile Arsenal Unveiled by the PLA 🔥 Cutting-edge next-generation weapons revealed: — YJ-19: Scramjet-powered hypersonic anti-ship cruise missile

— YJ-20: Hypersonic anti-ship ballistic missile

— YJ-15: Ramjet-powered supersonic anti-ship missile

— YJ-17:… pic.twitter.com/xpDYpUAmEm — Nexus Intel (@Nexus_Intel360) August 17, 2025

Defilarea va include 45 de formații care vor traversa Piața Tiananmen, de la eșalonul purtător de drapel aerian și formații pedestre, până la grupuri de echipamente și eșaloane aeriene. Formațiile de echipamente vor fi organizate pe categorii de luptă: operațiuni terestre și maritime, apărare aeriană și antirachetă, operațiuni informaționale, sisteme fără pilot, logistică și lovituri strategice. Eșaloanele aeriene vor cuprinde avioane de avertizare timpurie, avioane de luptă, bombardiere și transport, unele prezentate public în premieră.

Agenția Xinhua a precizat că parada va evidenția „arme strategice terestre, maritime și aeriene, rachete hipersonice de precizie, echipamente anti-drone, sisteme de război electronic și arme cu energie direcționată”, subliniind progresele Chinei în ceea ce privește „operațiunile combinate bazate pe sisteme integrate”.

Printre cele mai așteptate apariții se numără patru rachete de croazieră de nouă generație – YJ-15, YJ-17, YJ-19 și YJ-20. Analiza imaginilor de la repetiții sugerează că acestea ar extinde semnificativ arsenalul de lovitură al Armatei Populare de Eliberare. YJ-15 pare a fi o rachetă cu motor ramjet, asemănătoare modelului YJ-12, capabilă să lovească ținte terestre. YJ-17 are un profil care indică performanțe hipersonice, posibil de tip „waverider”, în timp ce YJ-19 prezintă caracteristici de propulsie avansată. YJ-20 seamănă cu o rachetă balistică și ar putea fi adaptată pentru lansare de pe submarine sau nave mari.

Repetițiile au arătat și alte echipamente care au stârnit speculații privind posibile rachete balistice intercontinentale și noi sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă. Printre acestea s-ar putea număra HQ-11, HQ-16 și HQ-19, dar și sisteme de ultimă generație, precum HQ-29 și HQ-26, comparabile, potrivit experților, cu cele americane.

„Această paradă arată progresul substanțial al Chinei în domeniul armelor hipersonice și al apărării antirachetă”, au comentat observatori citați de presa de stat.

Evenimentul include și vehicule blindate, sisteme subacvatice autonome și un survol al dronelor și aeronavelor. Experții atrag atenția că unele sisteme pot fi prototipuri, dar experiența precedentă arată că majoritatea reflectă proiecte reale. În 2019, China a prezentat pentru prima dată vehiculul hipersonic DF-17, care a intrat ulterior în serviciu.

Prin această paradă, Beijingul transmite că modernizarea militară progresează rapid, cu accent pe capabilități de lovitură de precizie și apărare antirachetă.