Oficiali sud-coreeni au anunțat oprirea proiectului de dezvoltare a unei rachete supersonice aer-navă cu o rază de acțiune de peste 300 km. Arma urma să fie destinată echipării avionului de vânătoare supersonic KF-21, produs în Coreea de Sud. Motivul oficial este „probabilitatea scăzută a unor angajamente pe distanțe lungi” cu țările vecine, a informat publicația The Chosunbilbo.

În luna aprilie noi îngrijorări au apărut în mediile militare din Coreea de Sud. Lansarea de către vecinul de la Nord a noului distrugător de clasă 5.000 de tone „Choe Hyon”, precum și pentru activitățile sporite ale marinelor chineze și ruse în Mările Galbene și de Est au fost principalele motive.

„Racheta este un proiect nefezabil”

Potrivit lui Yu Yong-weon, membru al Partidului Puterii Populare în Comitetul de Apărare al Adunării Naționale, Institutul Coreean pentru Analize de Apărare (KIDA) a concluzionat luna trecută că proiectul „Rachetă ghidată aer-navă-II”, care vizează dezvoltarea pe plan intern a unei rachete supersonice aer-navă cu rază lungă de acțiune, nu este fezabil. Această rachetă este concepută să lovească navele inamice la viteze de 2-3 ori mai mari decât viteza sunetului, de la o distanță de peste 300 km. În timp ce Harpoon, o rachetă aer-navă reprezentativă din arsenalul Coreei de Sud, are nevoie de 16 minute pentru a lovi o țintă aflată la 300 km distanță, racheta supersonică ar putea realiza același lucru în aproximativ 6 minute. Viteza sa mare ar reduce probabilitatea de interceptare.

Un proiect de 1,2 trilioane de woni

Cu toate acestea, KIDA a considerat proiectul nefezabil, declarând: „probabilitatea de a penetra sistemele de apărare inamice este scăzută” și „având în vedere procedurile de răspuns ale Marinei împotriva țărilor vecine, probabilitatea unor angajamente la distanță lungă este scăzută”.

Costul proiectului, estimat inițial la 564 de miliarde de woni, s-a dublat la 1,2 trilioane de woni, ceea ce a dublat sarcina. În consecință, bugetul relevant nu a fost inclus în propunerea de buget guvernamental pentru anul viitor.

O sursă militară a criticat decizia: „De când a oprit armata dezvoltarea rachetelor din cauza probabilității ridicate de interceptare?”, adăugând: „Acest rezultat a apărut deoarece studiul de fezabilitate nu a luat în considerare factorul distrugătorului nord-coreean Choe Hyon.”

Choe Hyon, o amenințare directă pentru Coreea de Sud

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a vizitat Choe Hyon luna trecută, subliniind necesitatea unei „extinderi rapide a armamentului nuclear” și numind dezvoltarea capacităților operaționale ale Marinei „cea mai critică sarcină națională”. O altă sursă a remarcat: „În timp ce China a dezvoltat rachete hipersonice antinavă cu viteze supersonice mai mari decât cele supersonice, Coreea de Sud presupune cu mulțumire că astfel de capacități sunt inutile”.

Reprezentantul Yu a declarat: „O rachetă ghidată supersonică aer-navă ar putea neutraliza rachetele balistice și de croazieră tactice echipate cu sisteme nucleare, montate pe distrugătorul din clasa Choe Hyon, la distanță lungă”, adăugând ironic: „Se pare că armata noastră este prea mulțumită de capacitățile de atac nuclear maritim în expansiune ale Coreei de Nord”.