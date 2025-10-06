Turcia dezvoltă un avion de vânătoare de a cincea generație, produs pe plan intern, pe care constructorii săi îl doresc egal cu F-35-ul american. După toate relatările, prototipul TF KAAN s-a dovedit a fi o mașinărie foarte puternică, dar proiectul s-a confruntat cu o problemă mare, potrivit unui oficial guvernamental turc, citat de Aerotime.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În februarie 2024, TAI KAAN-ul turcesc, denumit uneori și TAI TF KAAN, a decolat pentru primul său zbor de testare.

Primul zbor al avionului de vânătoare de a cincea generație produs de Turcia a avut loc pe 21 februarie. Acesta a fost un pas major pentru planurile acestei țări de a-și desfășura pe cer propriile aeronave, produse intern.

În 2019, Turcia a fost exclusă din programul F-35, după ce Ankara a ales să cumpere sisteme de apărare aeriană S-400 din Rusia, potrivit Business Insider. Această decizie a determinat Ankara să continue dezvoltarea propriului avion de vânătoare de a cincea generație.

Un avion „cum puține țări au”

TAI TF (Turkish Fighter) KAAN a fost dezvoltat de Turkish Aerospace Industries cu asistență din partea BAE Systems, într-un acord semnat în 2017 în valoare de 125 de milioane de dolari, potrivit Reuters. Acordul a fost, inițial, menit să dezvolte un avion care ar putea înlocui flota F-16 a țării, a scris Defense Security Asia.

„Cu KAAN, țara noastră nu va avea doar un avion de vânătoare de a cincea generație, ci și tehnologii pe care puține țări din lume le au”, a explicat Haluk Gorgun, șeful Direcției Industriilor de Apărare din Turcia, pe Twitter.

Avionul de vânătoare KAAN este propulsat de două motoare General Electric F-110, care se găsesc și în modelul american F-16. Cu toate acestea, Turcia intenționează să producă, în cele din urmă, pe plan intern motoarele pentru avionul de vânătoare.

Primul zbor anunța rezultate promițătoare

Directorul executiv al Turkish Aerospace Industries, Temel Kotil, a postat pe Twitter că primul zbor al KAAN a durat treisprezece minute. Avionul a atins o viteză de 420 de noduri și a atins o altitudine de cca. 3.000 de metri, a relatat Defense News.

KAAN are o anvergură de patruzeci și șase de picioare sau paisprezece metri și o lungime de șaizeci și nouă de picioare sau douăzeci și unu de metri. Noul avion de vânătoare turcesc este, de asemenea, așteptat să aibă multe dintre caracteristicile unei structuri de aeronave de a cincea generație.

Defense News a relatat că „observabilitatea redusă, compartimentele interne pentru arme, fuziunea senzorilor, legăturile de date avansate și sistemele de comunicații” vor face parte din KAAN. De asemenea, se așteaptă ca avionul de vânătoare să rămână în serviciu până în 2070.

Promisiuni multe, așteptări moderate

„Proiectul plasează Turcia într-un grup mic de puteri care lucrează la aeronave de a cincea generație”, a remarcat Bloomberg News. Cu toate acestea, nu se așteaptă ca noul avion de vânătoare al Turciei să intre în serviciul operațional în următorii ani.

AeroTime a relatat că prototipul avionului a efectuat al doilea zbor de testare în mai 2024.

Se așteaptă ca avionul de vânătoare KAAN să fie coloana vertebrală a Forțelor Aeriene Turce în viitor, potrivit Defense Procurement International.

Dar va fi avionul la fel de bun sau chiar mai bun decât F-35? Unii oficiali turci cred că da. Temel Kotil a susținut la un eveniment din mai 2024, la Ankara, că avionul de vânătoare KANN al Turkish Aerospace Industries „este mai bun decât F-35” și a remarcat că are o capacitate mai mare de transport muniții, adăugând că cele două motoare ale KAAN, față de motorul unic al F-35, îl fac mai puternic, potrivit Breaking Defense.

„F-35 transportă șase tone; acesta transportă zece tone de muniție. Are două motoare comparativ cu motorul unic al F-35. A avea două motoare înseamnă mai multă energie și radare care luminează o distanță mai mare”, a explicat Kotil. Cu toate acestea, nu s-a văzut încă dacă KAAN este la egalitate sau chiar mai bun decât F-35.

Pe 6 decembrie 2024, Defence Industry Europe a relatat că KAAN a atins o piatră de hotar majoră în dezvoltarea sa, odată cu activarea pentru prima dată a postcombustiei acestui avion avansat.

„Activarea cu succes a unei postcombustii pe un motor cu reacție nu este doar o realizare tehnică; este un triumf al disciplinei și al muncii în echipă”, a declarat președintele și directorul general al Turkish Aerospace, Mehmet Demiroğlu, despre această etapă importantă.

„Această etapă importantă nu este doar o dovadă a succesului de astăzi, ci și o inspirație pentru a urmări obiective și mai mari în viitor”, a adăugat Demiroğlu. A fost un pas important pe drumul avionului de vânătoare către a deveni o armă viabilă.

Arabia Saudită deja cere viitoarele avioane

Și mai impresionant decât recentul test de succes al postcombustiei al KAAN a fost vestea că Arabia Saudită dorește să achiziționeze 100 de avioane de vânătoare KAAN, conform unui raport din Hürriyet, citat de The Defense Post.

Cu toate acestea, chiar și cu un cumpărător internațional, KAAN s-a confruntat cu o problemă serioasă. Scopul principal al avionului de vânătoare era de a crea o armă produsă în întregime în Turcia. Din păcate, Ankara nu a reușit să construiască motoarele avionului, iar acum au apărut probleme în achiziționarea motoarelor F-110 fabricate de General Electric pe care se bazează prototipul avionului.

Congresul SUA a interzis vânzarea motoarelor necesare

Potrivit AeroTime, pe 26 septembrie, ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a dezvăluit că Congresul Statelor Unite blochează exportul motoarelor de care Turcia are nevoie pentru a-și construi avioanele de vânătoare KAAN.

Aviation Week Network a relatat că licențele pentru motoarele F-110 sunt afectate de Legea privind combaterea adversarilor Americii prin sancțiuni (CAATSA), despre care publicația aviatică a menționat că a fost impusă Turciei după ce aceasta a decis să achiziționeze sisteme rusești de apărare aeriană S-400 în 2019.

„Existența unei restricții legale între doi aliați NATO care îi împiedică să cumpere ceva unul de la celălalt este o problemă sistemică”, a spus Hakan, potrivit Aviation Week Network.

„Licențele pentru aceste motoare trebuie finalizate și primite înainte de a putea începe producția Kaan”, a explicat Fidan. „Deși toate acestea sunt chestiuni tehnice, limitările sistemice din relația noastră cu SUA ne vor împinge, inevitabil, să urmărim strategii diferite în cadrul sistemului internațional.”