„Domul de Aur” al lui Trump va costa de 10 până la 100 de ori mai mult decât Proiectul Manhattan

Proiectul „Golden Dome” (Domul de Aur), scutul antirachetă anunțat de președintele american Donald Trump, riscă să devină cel mai costisitor program militar din istoria SUA. Estimările experților plasează nota de plată între câteva sute de miliarde și peste 3,5 trilioane de dolari, de până la 100 de ori mai mult decât Proiectul Manhattan, prin care a fost creată prima bombă atomică, informează Ars Technica.

Deocamdată, nimeni nu știe exact cât va costa programul. Casa Albă a avansat în mai 2024 cifra de 175 de miliarde de dolari pe trei ani. Un studiu recent al think-tank-ului American Enterprise Institute arată însă că această sumă este departe de realitate și că ar fi imposibil să acopere obiectivele anunțate. În iulie, Congresul, controlat de republicani, a alocat un avans de 25 de miliarde de dolari pentru cercetare și dezvoltare.

„Capabilitățile pe care acest nivel de finanțare le poate cumpăra sunt departe de promisiunile președintelui, ceea ce creează un decalaj de ordinul trilioanelor între retorică și realitate”, avertizează Todd Harrison, cercetător senior la American Enterprise Institute.

Scut împotriva tuturor amenințărilor

Conform ordinului executiv semnat de Trump în ianuarie, Golden Dome trebuie să protejeze SUA împotriva unui spectru larg de amenințări: rachete balistice, hipersonice, rachete de croazieră avansate, drone și chiar rachete nedirijate de rază scurtă.

Generalul Michael Guetlein, responsabil de proiect, l-a comparat deja cu Proiectul Manhattan, subliniind că este nevoie de un „efort concertat” și de o „voință națională” pentru a fi realizat.

De la variante minime la planuri colosale

Studiul American Enterprise Institute a analizat șase posibile arhitecturi pentru Golden Dome.

Cea mai ieftină variantă : 252 de miliarde de dolari, fără interceptoare spațiale, dar cu sisteme suplimentare Patriot, escadrile aeriene noi și tehnologii pentru apărarea orașelor și bazelor militare.

: 252 de miliarde de dolari, fără interceptoare spațiale, dar cu sisteme suplimentare Patriot, escadrile aeriene noi și tehnologii pentru apărarea orașelor și bazelor militare. Cea mai ambițioasă variantă: 3,6 trilioane de dolari până în 2045, pentru un scut „robust împotriva tuturor amenințărilor”, care ar include 85.400 de interceptoare spațiale, peste 60.000 de interceptoare aeriene și terestre, sute de senzori noi pe Pământ, pe mare și în spațiu, plus 20.000 de militari în plus.

În discursul său din Biroul Oval, Trump a afirmat că Golden Dome va finaliza „misiunea începută de președintele Reagan acum 40 de ani” și că va elimina definitiv amenințarea rachetelor asupra teritoriului american, cu o rată de succes „aproape de 100%”.

Sateliți în loc de rachete uriașe

Pentru prima dată, programul ar putea presupune amplasarea de interceptoare antirachetă în spațiu, o opțiune fără precedent. Numărul necesar, însă, este uriaș: mii, chiar zeci de mii de dispozitive. O variantă mai realistă ar presupune un număr limitat de interceptoare capabile să respingă un atac cu până la cinci rachete balistice, ceea ce ar costa 471 de miliarde de dolari în următorii 20 de ani.

Susținătorii proiectului afirmă că astăzi este mai fezabil decât în epoca lui Reagan. Liniile de producție livrează mii de sateliți anual, iar costurile de lansare au scăzut dramatic. Chiar și așa, Congressional Budget Office estimează că desfășurarea a 1.000–2.000 de interceptoare spațiale ar costa între 161 și 542 de miliarde de dolari pe 20 de ani, majoritatea cheltuielilor provenind din dezvoltarea dispozitivelor, nu din lansarea lor.

Între promisiuni și realitate

Indiferent de arhitectura aleasă, Golden Dome pare destinat să devină cel mai scump program militar din istorie. Toate scenariile depășesc costul Proiectului Manhattan și chiar al programului Apollo. Diferența dintre promisiunile politice și fezabilitatea tehnică și financiară rămâne însă una uriașă.