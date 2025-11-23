dark
4 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Drone ucrainene au lovit o centrală electrică situată în regiunea Moscovei

Redacția TechRider
23 noiembrie 2025
roi de drone
Sursa foto: Orbotix
Un atac cu drone ucrainene a lovit duminică o importantă centrală electrică situată în regiunea Moscovei, a anunţat guvernatorul regional, transmite News.ro.

- articolul continuă mai jos -

Dronele au vizat centrala electrică din Şatura, situată la aproximativ 120 km est de capitala rusă, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.

Imagini neverificate publicate pe Telegram arată mai multe explozii urmate de mingi de foc care se ridică în cer.

„Unele dintre drone au fost distruse de forţele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe terenul centralei. Un incendiu a izbucnit pe teren. Acum este localizat”, a declarat Andrei Vorobiov.

Trei transformatoare ale centralei au luat foc, a raportat cotidianul Kommersant, citând Ministerul Situaţiilor de Urgenţă.

Andreï Vorobiov a precizat că a fost activată o sursă de alimentare de rezervă şi că au fost instalate sisteme mobile de încălzire în zona în care temperatura se apropia de punctul de îngheţ.

Rusia, care vizează de câteva luni infrastructura energetică şi de încălzire a Ucrainei, depinde de centrale termice mari, moştenite din perioada sovietică, pentru a alimenta locuinţele.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

