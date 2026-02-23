Instrumentele războiului hibrid, printre care se numără manipularea politică sau dezinformarea, pot deveni atât de eficiente încât să facă intervenția militară clasică inutilă, a declarat Alina Bârgăoanu, profesor universitar și unul dintre cei mai importanți experți din România în comunicare și combaterea dezinformării.

Ea spune că războiul hibrid reprezintă o combinație între tehnicile militare și cele non-militare și că nu precede neapărat o acțiune de tip convențional, așa cum se credea, ci o însoțește.

„Poate înlocui războiul convențional? Paradigmele mai învechite în legătură cu războiul hibrid spuneau că acesta trebuie să preceadă neapărat o acțiune de tip militar. Și atunci, dacă nu intervine acțiunea militară, înseamnă că, privind înapoi, nici acțiunea hibridă nu ar fi avut rost. Eu cred că această paradigmă este învechită. (…) Elementul de noutate este că ele chiar pot înlocui acțiunea militară sau pot avea un asemenea efect încât acțiunea militară să nu mai aibă rost”, a explicat Alina Bârgăoanu în cadrul podcastului „Frontier Defense” (Ep. 3), care va fi difuzat joi, la ora 14:00, pe G4Media.ro și pe canalul de YouTube al publicației.

Războiul hibrid este o strategie militară neconvențională care combină tactici clasice cu metode subversive: dezinformare, atacuri cibernetice, presiune economică și manipulare politică. Scopul este destabilizarea unui adversar din interior, menținând ambiguitatea pentru a evita un conflict deschis, transformând astfel mediul informațional și social într-un veritabil câmp de luptă.

Impactul dezinformării asupra NATO

Astăzi, războiul hibrid încearcă să obțină prin mijloace politice și informaționale ceea ce nu se poate obține prin mijloace militare. Potrivit expertei în dezinformare, dacă ne uităm la spațiul occidental, acțiunile de tip hibrid pot înlocui acțiunea militară. „Adică de ce să mai invadezi teritoriul NATO, când poți să transmiți ideea că NATO nu este funcțional? NATO este fracturat, nu poate lua decizii… Articolul 5 nu va fi invocat. Adică, prin mijloace politico-informaționale se ating scopuri care în mod normal ar fi trebuit obținute prin acțiune militară”, a explicat Alina Bârgăoanu.

Ea contestă teoria conform căreia Federația Rusă nu va ataca niciodată militar NATO și că, prin urmare, nici acțiunile hibride nu ar trebui să ne preocupe foarte mult: „Dar, repet, eu cred că elementul de noutate este că prin mijloace politico-informaționale — presiunea pe piețele energetice, presiune de tip economic, inflație, presiune asupra opiniei publice — se pot obține obiective fără ca acțiunea militară să mai fie necesară.”

Alina Bârgăoanu spune că, în acest context, suntem deja într-un război informațional. „Eu cred că suntem prinși în aceste acțiuni de tip hibrid, care reprezintă un război politico-informațional: presiune diplomatică, presiune economică, sabotaj, incursiuni în spațiul aerian”, a adăugat profesoara universitară.

Războiul hibrid online dus de Rusia s-a intensificat în regiune. Potrivit unor informații ale TechRider din cadrul NATO, „pierdem în acest moment acest război”, deoarece agresorul folosește tehnologii și instrumente pentru influențarea opiniei cetățenilor care nu pot fi folosite, din motive etice și legislative, de instituțiile de apărare împotriva acestor atacuri în statele democratice vestice.