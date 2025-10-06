EXCLUSIV România pregătește o forță de 270 de tancuri noi în condițiile în care aceste vehicule nu prea mai scot capul din ascunzători în Ucraina / General (r) român: „Faptul că pe planșete sunt noi modele ne comunică că se întrevede un viitor al tancurilor”

În contextul războiului actual din Ucraina, unde dronele FPV au limitat masiv operațiunile cu tancuri, sunt voci care susțin că era acestor vehicule este la apus. Asta în condițiile în care România a anunțat un plan de 8 miliarde de euro prin care dorește să achiziționeze 270 de tancuri moderne plus vehicule derivate din acestea, inclusiv zeci de unități Abrams de producție americană (celelate peste 200 de unități nu știm ce model vor fi). Este posibil ca anunțarea „morții” tancului de către unele voci să fi fost grăbită. Generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu a declarat pentru TechRider că sunt studii care arată că tancurile sunt încă utile și că noi modele sunt dezvoltate în continuare.

„Faptul că pe planșete sunt noi modele, ne comunică că se întrevede un viitor al acestora (n.e. – tancurilor). Cât de mare, vom vedea”, a declarat generalul, fost comandant în cadrul NATO. Potrivit lui, competiția tanc – mijloc antitanc există de la apariția tancului.

Tancul în era inteligenței artificiale

Ucraina oferă un exemplu privind o anumită situație, astăzi, unde vedem mijloace blindate de milioane de euro distruse, printre altele, de drone sau de alte mijloace antitanc, inclusiv portabile, care costă mult mai puțin.

Totuși, competiția tanc – mijloc antitanc există de la apariția tancului, notează Mîndrescu. Generalul crede că în curând vom vedea la lucru și inteligența artificială (AI) folosită împotriva tancurilor, dar și ca parte a răspunsului acestor vehicule la amenințări. „Cât privește dronele, utilizarea roiurilor coordonate de AI reprezintă o dezvoltare la care ne așteptăm din moment în moment. Vor apărea noi explozibili, mult mai puternici, mijloace de detecție a amenințărilor și mai performante, elementele asociate războiului electronic vor fi mult mai prezente și mai complexe. Alte arme și sisteme de protecție electro-optice își vor face apariția, și așa mai departe”, explică Mîndrescu.

Însă, spune generalul, niciodată nu trebuie să uităm că tancurile trebuie să lupte „în cadrul unui sistem tehnico-operațional”. Asta înseamnă că vulnerabilitățile acestora pot fi protejate de alte categorii de tehnică, după cum ele pot contribui la acoperirea vulnerabilităților altor sisteme.

„În condițiile unei asemenea complexități, este dificil să construiești un răspuns categoric la acest moment (n.e. – la întrebarea dacă mai e nevoie sau nu de tancuri pe câmpul de luptă modern). Realitatea arată că armatele nu au renunțat la tancuri. Și acesta este un aspect important”, a adăugat Mircea Mîndrescu.

El a adăugat că putem fi siguri de un aspect: „Pentru încă mult timp lupta în mediu terestru va necesita un mijloc tehnic care să asigure protecția, mișcarea și executarea focului.”

În dispariția iminentă a mijloacelor tehnice militare convenționale precum tancul nu cred nici toți cei implicați în dezvoltarea de drone militare cu inteligență artificială. Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise, a declarat că singure dronele nu pot salva o țară, ci completează aviația și alte sistemele clasice de apărare, inclusiv vehiculele blindate. OVES este o companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software și AI, cu un accent puternic pe domeniile apărării, aerospațial și al securității cibernetice

E Abrams, un tanc greu, cu motor cu turbină, potrivit pentru clima, infrastructura și geografia României?

Întrebat dacă tancurile Abrams pe care le dorește România, versiunea Abrams M1A2 SEPv3 cu greutate de aprox. 67 de tone, sunt potrivite pentru clima, geografia și infrastructura României, generalul Mîndrescu a declarat, pentru TechRider, că în cazul unei astfel de achiziții, mobilitatea trebuie să fie analizată în toate scenariile: transport pe căi amenajate sau calea ferată, manevra pe câmp etc.

Generalul Mîndrescu afirmă că tancul Abrams este un vehicul care are o bună protecție împotriva amenințărilor, prin blindaje precum Chobham și cel din uraniu sărăcit, dar prezintă și vulnerabilități. Printre exemplele de vulnerabilități se numără, potrivit experților militari, consumul mare de carburant, greutatea mare și necesitatea asigurării unei planificări logistice robuste. „Performanța depinde mult de calitatea echipajului”, notează generalul, adăugând că lecțiile învățate în Ucraina sunt de o valoare excepțională.

În ceea ce privește principala particularitate a tancului Abrams, motorul cu turbină cu gaze, acesta va reprezenta „o insulă într-o mare de motoare diesel” în România. „Și în context Aliat acest motor este unicat. Acest aspect ridică probleme suplimentare de logistică și mentenanță care vor trebui soluționate”, a mai spus Mîndrescu.