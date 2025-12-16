O echipă de operațiuni speciale a Statelor Unite a interceptat luna trecută o navă în Oceanul Indian și a confiscat componente militare destinate Iranului, care proveneau din China, au anunțat oficiali americani. Operațiunea, rară prin natura sa, a vizat blocarea eforturilor Teheranului de a-și reconstrui arsenalul de rachete și armament convențional, anunță The Wall Street Journal.

Nava se afla la câteva sute de mile marine de coasta Sri Lanka când forțele americane au preluat controlul și au confiscat marfa. Ulterior, acestea au permis navei să continue drumul. Potrivit oficialilor și surselor familiarizate cu operațiunea, SUA monitorizau transportul de mai mult timp.

Raidul face parte din eforturile Pentagonului de a întrerupe achizițiile militare clandestine ale Iranului, după ce Israelul și SUA au provocat daune semnificative instalațiilor nucleare și de rachete ale Teheranului în timpul unui conflict de 12 zile în iunie. Aceasta este prima interceptare cunoscută a unui transport de marfă cu origini chinezești către Iran din ultimii ani.

Componentele confiscate aveau utilizări potențiale în arme convenționale iraniene

Componentele confiscate aveau utilizări potențiale în arme convenționale iraniene și erau de tip dual-use, cu aplicații civile și militare. Marfa a fost distrusă. Datele de intelligence sugerează că aceasta era destinată unor companii iraniene implicate în achiziția de componente pentru programele de rachete.

Operațiunea a implicat atât forțe speciale, cât și forțe convenționale. Oficialii iranieni au declarat că își intensifică eforturile pentru refacerea arsenalului de rachete balistice, și că se tem de un nou conflict cu Israelul. Negocierile cu SUA privind programul nuclear iranian nu au fost reluate după întreruperea lor cauzată de război.

Context internațional și reacții

Confiscarea survine după ce ONU a reimpus, la sfârșitul lunii septembrie, un embargo internațional asupra comerțului cu arme al Iranului. În ultimii ani, SUA au mai confiscat transporturi de arme și petrol iranian, inclusiv componente pentru rachete balistice și livrări de petrol care sprijineau Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Vânzările de produse chinezești suspectate că ar fi destinate programului de rachete iranian sunt monitorizate atent de autoritățile americane. Experții avertizează că furnizarea de tehnologii dual-use, precum spectrometre, giroscoape și alte instrumente de măsurare, facilitează indirect programul de rachete balistice al Iranului și reprezintă un risc semnificativ pentru securitatea internațională.