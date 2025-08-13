dark
2 minute de citit
FOTO Un nou „monstru al lui Frankenstein” apare pe frontul din Ucraina: turelă de tanc T-72B montată pe șasiu de obuzier Msta-S / Cum s-a ajuns la acest proiect și la ce va fi folosit hibridul?

Andrei Manole
13 august 2025
tanc hibrid creat d eucraina
Sursa: X / T90K
Forțele ucrainene au combinat carena unui obuzier autopropulsat 2S19 Msta-S cu turela unui tanc T-72B, creând un vehicul blindat hibrid, conceput pentru a face față realităților actualului câmp de luptă, transmite United24 Media.

Proiectul a luat naștere din necesitatea de a folosi componente disponibile din echipamente de origine rusă avariate, care nu pot fi restaurate complet.

Tanc T-72B din dotarea Rusiei (Sursa foto: Wikimedia Commons / Vitaly V. Kuzmin)

Șasiul Msta-S este bazat pe platforma T-80 și utilizează un motor de la T-72, oferind o mobilitate comparabilă cu cea a tancurilor de luptă principale. Turela T-72B, în acest caz lipsită de protecție dinamică și de optică avansată, oferă posibilitatea de a monta un tun de tanc pentru misiuni de foc indirect, din spatele liniei frontului.

În războiul ruso-ucrainean, tancurile sunt adesea utilizate din poziții pregătite pentru sprijin cu foc indirect, mai degrabă decât pentru asalturi directe, din cauza utilizării pe scară largă a dronelor și a naturii statice a multor angajamente.

Obuzier autopropulasat Msta-S (Sursa foto: Wikimedia Commons / Vitaly V. Kuzmin)

Un vehicul hibrid echipat cu un tun de tanc și cu protecție anti-dronă poate îndeplini aceste roluri de sprijin cu foc în mod eficient, chiar și cu un blindaj mai slab decât cel al unui tanc de luptă principal complet.

Deși tunul nu a fost încă instalat pe acest „monstru al lui Frankenstein”, configurația permite adaptări ulterioare. Pe lângă rolul de platformă de tragere, șasiul modificat ar putea fi reutilizat ca vehicul blindat de recuperare, vehicul de inginerie sau transportor.

Ucrainenii au mai avut astfel de proiecte. În 2023, o unitate opera „Frankentank”, un tanc construit din piese provenite de la trei modele diferite. Acestea erau T-72B1 (de la care a fost luată turela), un T-72B3 (de la care a fost luată carena), iar de la un T-62 au fost procurate role pentru șenile.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

