FOTO Un nou „monstru al lui Frankenstein” apare pe frontul din Ucraina: turelă de tanc T-72B montată pe șasiu de obuzier Msta-S / Cum s-a ajuns la acest proiect și la ce va fi folosit hibridul?

Forțele ucrainene au combinat carena unui obuzier autopropulsat 2S19 Msta-S cu turela unui tanc T-72B, creând un vehicul blindat hibrid, conceput pentru a face față realităților actualului câmp de luptă, transmite United24 Media.

Proiectul a luat naștere din necesitatea de a folosi componente disponibile din echipamente de origine rusă avariate, care nu pot fi restaurate complet.

Șasiul Msta-S este bazat pe platforma T-80 și utilizează un motor de la T-72, oferind o mobilitate comparabilă cu cea a tancurilor de luptă principale. Turela T-72B, în acest caz lipsită de protecție dinamică și de optică avansată, oferă posibilitatea de a monta un tun de tanc pentru misiuni de foc indirect, din spatele liniei frontului.

În războiul ruso-ucrainean, tancurile sunt adesea utilizate din poziții pregătite pentru sprijin cu foc indirect, mai degrabă decât pentru asalturi directe, din cauza utilizării pe scară largă a dronelor și a naturii statice a multor angajamente.

Un vehicul hibrid echipat cu un tun de tanc și cu protecție anti-dronă poate îndeplini aceste roluri de sprijin cu foc în mod eficient, chiar și cu un blindaj mai slab decât cel al unui tanc de luptă principal complet.

Deși tunul nu a fost încă instalat pe acest „monstru al lui Frankenstein”, configurația permite adaptări ulterioare. Pe lângă rolul de platformă de tragere, șasiul modificat ar putea fi reutilizat ca vehicul blindat de recuperare, vehicul de inginerie sau transportor.

Ucrainenii au mai avut astfel de proiecte. În 2023, o unitate opera „Frankentank”, un tanc construit din piese provenite de la trei modele diferite. Acestea erau T-72B1 (de la care a fost luată turela), un T-72B3 (de la care a fost luată carena), iar de la un T-62 au fost procurate role pentru șenile.