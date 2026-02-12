Grupul franco-german Ariane dezvoltă un program de rachete balistice cu rază lungă de acțiune

Grupul aerospațial franco-german Ariane Group lucrează la dezvoltarea unui program de rachete balistice cu raze de acțiune de ordinul miilor de kilometri, însă producția efectivă este încă la câțiva ani distanță, a declarat la München Vincent Pery, șeful diviziei militare a companiei, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Potrivit acestuia, mai multe guverne europene, inclusiv cel german, și-au exprimat interesul pentru discuții preliminare privind proiectul.

Discuții cu autoritățile franceze

Vincent Pery a precizat că Ariane Group se află în dialog cu Ministerul francez al Apărării și cu agenția franceză pentru achiziții militare.

„Suntem în discuţii cu Ministerul francez al Apărării şi cu agenţia franceză de achiziţii. Este timpul să decidem dacă vrem să dezvoltăm acest sistem sau nu”, a declarat acesta.

Declarațiile vin într-un context în care mai multe state europene analizează opțiuni pentru consolidarea capabilităților militare proprii, în special în domeniul apărării și al descurajării strategice.

Ce presupune dezvoltarea unor rachete balistice

Spre deosebire de rachetele de croazieră, care zboară la altitudini mai joase și sunt propulsate pe întreaga durată a traiectoriei, rachetele balistice sunt lansate la altitudini foarte mari, în afara atmosferei, de regulă la peste 1.000 de kilometri.

Acestea își ating ținta în mare parte fără propulsie, urmând o traiectorie balistică. Potrivit lui Vincent Pery, astfel de rachete ar putea lovi ținte situate la peste 1.000 de kilometri distanță în doar câteva minute.

Context european: reducerea dependenței de SUA

Inițiativa este discutată pe fondul eforturilor guvernelor europene de a reduce dependența militară a continentului de Statele Unite și de a consolida autonomia strategică în domeniul apărării.

Germania, de exemplu, a comandat sistemul israelian Arrow pentru apărarea împotriva rachetelor balistice, însă armata germană nu dispune în prezent de propriile rachete cu rază lungă de acțiune pentru lovirea țintelor la distanță.

Ariane Group este o companie mixtă deținută de Airbus și producătorul francez de motoare Safran, cu sediul central la Ottobrunn, în apropiere de München.

Compania este cunoscută pentru dezvoltarea rachetei Ariane 6, utilizată pentru lansarea sateliților în spațiu. În paralel, Ariane produce și rachete nucleare pentru armata franceză, fiind un actor important în industria de apărare europeană.

Deocamdată, proiectul privind rachetele balistice se află în faza de discuții și analiză, iar o eventuală decizie de dezvoltare și finanțare ar urma să fie luată în perioada următoare.