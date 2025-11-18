Economedia: Guvernul României infirmă semnarea unui contract cu Rheinmetall pentru mașini de luptă / „E nevoie de parcurgerea unei proceduri care nu a fost îndeplinită”

Guvernul României a transmis la solicitarea Economedia că nu a semnat un contract cu gigantul Rheinmetall pentru mașini de luptă, așa cum afirma anterior CEO-ul companiei germane.

„Nu a fost semnat un asemenea contract. Pentru un astfel de acord e nevoie de parcurgerea unei proceduri care nu a fost îndeplinită”, au declarat reprezentanți ai Guvernului pentru Economedia.

Mai precis, orice astfel de contract trebuie să fie aprobat în Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT), etapă care încă nu a fost parcursă, conform informațiilor Economedia.

Amintim că CEO-ul Rheinmetall Armin Papperger a declarat anterior că Rheinmetall a semnat săptămâna trecută un contract pentru livrarea a 298 de mașini de luptă pentru infanterie (MLI) Lynx către România, Bloomberg.

Economedia a scris încă din luna mai a acestui an că modelul KF41 Lynx se află în „pole position” pentru contractul de peste 2,5 miliarde de euro al României pentru IFV-uri.

Euronews scria săptămâna trecută că Guvernul României și Rheinmetall au ajuns la un acord și că o parte din producția acestor vehicule va fi realizată în România.