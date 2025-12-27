Japonia își întărește semnificativ capacitățile militare printr-un buget-record de apărare, ca răspuns la tensiunile crescânde în regiunea Indo-Pacific și la posibile amenințări din partea Chinei. Cabinetul japonez a aprobat vineri un plan care depășește 9 trilioane de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari), care include investiții majore în arme hipersonice, rachete de croazieră, drone și apărare costieră, anunță Interesting Engineering.

Noul buget face parte dintr-un program pe cinci ani care urmărește dublarea cheltuielilor de apărare ale Japoniei la 2% din PIB. Oficialii japonezi subliniază că scopul este descurajarea amenințărilor prin dezvoltarea unor capabilități de lovire pe distanțe mari și forțe de reacție rapidă.

Printre noile achiziții se numără rachete de croazieră și arme hipersonice, inclusiv sisteme Type-12 pentru lansare de pe sol și nave, rachete submarine și rachete Tomahawk americane pentru avioanele F-15. Acestea vor permite Japoniei să lovească ținte aflate la distanță, fără a expune forțele proprii în raza inamicului, au anunțat oficialii niponi.

Apărare antirachetă și sisteme radar avansate

Pe lângă capacitățile de atac, Japonia își consolidează și apărarea antirachetă. Bugetul prevede achiziția de sisteme radar avansate, rachete Type-03 cu rază medie, rachete SM-3 Block IIA, sisteme Patriot și nave echipate cu sistemul Aegis. Acestea vor proteja teritoriul japonez împotriva atacurilor aeriene și cu rachete balistice sau hipersonice.

Un element central al bugetului este crearea unei rețele complexe de drone denumită SHIELD (Synchronized, Hybrid, Integrated, and Enhanced Littoral Defense). Aceasta va include UAV-uri (drone aeriene), USV-uri (vehicule autonome de suprafață) și UUV-uri (vehicule subacvatice), capabile să intercepteze diverse tipuri de amenințări, reducând dependența de platforme costisitoare cu echipaj uman.

Printre acestea se numără drone modulare, UAV-uri de atac, drone lansate de pe navă, UAV-uri anti-nave, USV-uri și UUV-uri multi-rol, precum și drone de supraveghere pe distanțe lungi pentru sprijinul comandamentului și detectarea țintelor.

Operațiuni spațiale și apărare cibernetică

Bugetul include și investiții în comunicații prin satelit, supraveghere spațială și apărare cibernetică, pentru ca forțele japoneze să poată opera eficient chiar și în cazul atacurilor electronice sau cibernetice.

Tokyo va achiziționa noi fregate, nave de patrulare, un submarin, distrugătoare de mine, avioane de patrulare P-1, elicoptere SH-60L, avioane de luptă F-35A și F-35B, aeronave de realimentare KC-46A și elicoptere UH-2. În plus, se vor achiziționa sisteme laser și cu microunde pentru neutralizarea dronelor și vehicule de luptă cu mortiere Type-24.

Reacția Chinei

Decizia Japoniei a stârnit reacții critice din partea Beijingului. Experții chinezi avertizează că această extindere militară va declanșa o cursă a înarmărilor în Asia de Est, va escalada tensiunile în Marea Chinei de Est și Strâmtoarea Taiwanului și va reduce zonele tampon din apele din jurul insulelor sud-vestice.

De asemenea, China consideră că alinierea Japoniei cu aliații săi poate introduce o confruntare de tip Război Rece în regiune, destabilizând echilibrul existent și creând un ciclu vicios în care „mai multe înarmări conduc la mai puțină securitate”.