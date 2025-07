US Army a desemnat M7 și M250 drept pușca și mitraliera Next Generation Squad Weapon. În opinia celor care au evaluat ofertele, ambele îndeplinesc standardele de performanță și siguranță ale Armatei.

US Army a desemnat oficial cea mai nouă pușcă și pușcă automată drept M7 și, respectiv, M250. Măsura, pe care armata a prezentat-o ​​drept o „etapă majoră a programului”, vine la câteva săptămâni după ce noua pușcă a Armatei a fost criticată aspru de militari din propriile rânduri.

Ambele arme au primit acum clasificarea de tip, care confirmă că au îndeplinit „standardele stricte ale Armatei pentru performanță operațională, siguranță și susținere”, a anunțat US Army, săptămâna aceasta.

Criticii spun că M7 nu va rezista într-o luptă susținută

Un căpitan al Armatei a ridicat semne de întrebare serioase cu privire la Next Generation Squad Rifle – cunoscută anterior sub numele de XM7 – inclusiv dacă încărcătorul de 20 de cartușe al armei oferă soldaților suficientă muniție pentru luptă. The War Zone a fost prima publicație care a relatat despre critici.

„XM7 este o pușcă de serviciu depășită din punct de vedere tactic, care ar putea fi mai bine clasificată drept pușcă special concepută pentru țintași de elită, dacă așa ceva există”, a declarat căpitanul Braden Trent, în timpul prezentării sale la expoziția Modern Day Marine din Washington, D.C., la sfârșitul lunii aprilie.

„Această pușcă are un design mecanic nesigur, care nu va rezista la o luptă susținută într-un conflict între egali”, a mai spus el.

Trent și-a efectuat cercetările asupra puștii ca parte a proiectului său pentru Școala de Război Expediționar a Corpului Pușcașilor Marini. Opiniile sale nu sunt aprobate de Departamentul Apărării, Armată sau Corpul Pușcașilor Marini, conform lucrării sale de cercetare de 52 de pagini pe această temă.

Sig Sauer spune că este arma perfectă

Sig Sauer, căreia i s-a acordat un contract pentru producerea puștii, a respins afirmația lui Trent conform căreia M7 este „nepotrivită pentru a fi utilizată ca pușcă de serviciu modernă”.

„Avem o echipă foarte numeroasă de persoane care lucrează zilnic la acea pușcă pentru a ne asigura că fiecare aspect al performanței sale este examinat cu atenție, fiecare aspect al siguranței sale este criticat”, a declarat Jason St. John, directorul senior al produselor strategice pentru Sig Sauer, pentru Task & Purpose, într-un articol anterior.

„Suntem foarte încrezători că am oferit soldaților armatei SUA un sistem de arme foarte robust, care nu este doar sigur, ci și funcționează la cele mai înalte niveluri.”

E suficient încărcătorul cu 20 de cartușe ?

Totuși, rămân întrebări cu privire la faptul dacă pușca, care are un cartuș de calibrul 6,8 mm, are o capacitate suficientă a încărcătorului. Se așteaptă ca M7 să înlocuiască M4A1, care are un încărcător de 30 de cartușe.

Trent a spus că a observat un exercițiu cu foc real în care soldații echipați cu XM7 au consumat cea mai mare parte a muniției în 15 minute, încercând să suprime un inamic simulat, chiar dacă împrumutaseră încărcătoare de rezervă de la operațiuni radio, medici și comandanți de pluton.

Un glonț mai gros mărește puterea armei

Generalul de brigadă Phil Kinniery, comandantul Școlii de Infanterie și al Centrului de Excelență în Manevră al Armatei de la Fort Benning, Georgia, a declarat pentru Task & Purpose că ofițerii comandanți determină în cele din urmă câtă muniție vor transporta unitățile lor în luptă, iar încărcătura tradițională de șapte încărcătoare ar putea fi ajustată.

Kinniery a mai spus și că glonțul mai mare al puștii Next Generation Squad Weapon le va oferi soldaților un avantaj pe câmpul de luptă.

„Fiind implicat în mai multe schimburi de focuri de-a lungul carierei mele și în desfășurări în Afganistan și Irak, acel cartuș [de 6,8 mm] oprește inamicul”, a spus Kinniery. „Ceea ce aducem de fapt soldaților de infanterie sau, de fapt, forței de luptă corp la corp din întreaga Armată, este ceva care oprește inamicul cu un singur cartuș, spre deosebire de armele cu care e nevoie să tragi mai multe cartușe asupra inamicului pentru a-l face să se oprească.”

Cu ce diferă M7

Pușca M7 cântărește 3,80 kg sau 4,46 kg cu amortizor. Folosește încărcătoare SR-25 care conțin 20 de cartușe într-un încărcător tip cutie. Este disponibil și un încărcător tip cutie opțional pentru 25 de cartușe.

Încărcarea de muniție de luptă propusă pentru fiecare soldat va fi de 140 de cartușe în șapte încărcătoare de 20 de cartușe, cu o greutate totală de 4,4 kg.

Comparativ cu carabina M4A1 care cântărește 2,88 kg fără amortizor, cu o încărcătură de luptă de bază de 210 cartușe în șapte încărcătoare de 30 de cartușe, cu o greutate totală de 3,4 kg, pușca XM7 cântărește cu aproximativ 0,91 kg mai mult, iar fiecare soldat poartă o încărcătură cu aproximativ 1,8 kg mai grea, cu 70 de cartușe mai puțin.

XM7 au fost livrate Diviziei 101 Aeropurtate și Regimentului 75 Ranger în septembrie 2023 pentru teste de utilizare. Testarea operațională a puștii XM7, a mitralierei ușoare XM250 și a sistemului optic de control al focului XM157 urma să înceapă în 2024 (moment în care avea să devină M7), dar distribuția pe scară largă nu era asigurată.

În martie 2024, Batalionul 1, Regimentul 506 Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată a început să folosească arma. În mai 2025, pușca a fost clasificată drept M7.