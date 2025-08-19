Marea Britanie a testat cu succes Excalibur, o dronă submarină uriașă, controlată de la 16.000 km distanță

Marina Regală Britanică a testat cu succes comunicațiile la distanță cu noul său vehicul subacvatic fără echipaj de dimensiuni foarte mari (XLUUV), Excalibur, într-un exercițiu care a reunit forțele din Regatul Unit și Australia în cadrul parteneriatului de securitate AUKUS, relatează Interesting Engingeering.

Demonstrația, desfășurată în cadrul exercițiului Talisman Sabre din iulie, a marcat prima dată când Marea Britanie și Australia au demonstrat interoperabilitatea vehiculelor XLUUV ca parte a unei singure forțe de luptă.

Un centru de operare la distanță din Australia a controlat Excalibur, care era scufundat în apele britanice la peste 16.000 de kilometri distanță, la baza sa din HMNB Devonport, Plymouth.

Dronă submarină de 12 metri lungime

Testul a făcut parte din seria AUKUS Pillar II „Maritime Big Play”, un efort al SUA, Regatului Unit și Australiei de a testa modul în care pot utiliza în mod colectiv robotica și sistemele autonome pe mare.

În plus, cele trei națiuni AUKUS au coordonat cu Japonia îmbunătățirea comunicațiilor acustice subacvatice.

Dezvăluit în mai, Excalibur este primul XLUUV al Marinei Regale, care a fost construit în cadrul inițiativei Project Cetus, cu o durată de trei ani.

Construit de MSubs, o companie cu sediul în Plymouth, specializată în submersibile autonome, drona submarină este cea mai mare platformă subacvatică fără echipaj testată de flota britanică.

Excalibur măsoară 12 metri în lungime, 2 metri în lățime și are o greutate de aproximativ 21 de tone.

Are o autonomie de până la 1.000 de mile nautice (1.852 de kilometri) și se poate scufunda mai adânc decât submarinele cu echipaj ale Marinei Regale Britanice.

Oficialii au declarat că nu este proiectat pentru utilizare în luptă, ci va servi ca platformă de testare pentru dezvoltarea tacticii și a cerințelor tehnice necesare integrării sistemelor fără echipaj în operațiunile navale viitoare.

Contraamiralul James Parkin, directorul departamentului de dezvoltare al Marinei Regale Britanice, a declarat că Excalibur joacă un rol esențial în pregătirea flotei pentru era autonomiei.

„Este o zi emoționantă pentru Royal Navy, pentru forțele armate britanice și pentru echipa mea”, a declarat Parkin la prezentarea navei, la începutul acestui an.

„În călătoria noastră către autonomie și masă, este vital să învățăm din practică, iar Excalibur va fi mecanismul nostru de înțelegere a complexității și a provocărilor legate de operarea unei viitoare echipe de sisteme subacvatice cu și fără echipaj.”

Drona submarină a finalizat deja testele de acceptare în port și pe mare în apele sigure din Devonport.

Designul său modular și arhitectura deschisă permit personalizarea sarcinii utile, sprijinind misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) și operațiuni bazate pe tehnologii stealth în medii maritime contestate.

Operabilă de la o distanță de 16 mii de kilometri

Comandorul Marcus Rose, director adjunct al Underwater Battlespace Capability, a declarat că programul Excalibur va accelera înțelegerea navelor subacvatice mari fără echipaj.

„Testele viitoare ne vor permite să ne dezvoltăm rapid înțelegerea operării navelor subacvatice mari fără echipaj”, a spus Rose.

„Lecțiile învățate se vor baza pe fundamentul nostru cunoștințe existente, cum ar fi cea dobândită prin programul Mine Hunting Capability, și ne vor permite să avansăm către o structură de forțe mixte.”

În următoarele 24 de luni, Excalibur va fi supus unor teste maritime extensive în cadrul Escadrilei de Experimentare a Flotei Regale, sub coordonarea Oficiului pentru Capacități și Tehnologii Disruptive.

Unitatea operează și nava de experimentare de suprafață XV Patrick Blackett, ambele platforme fiind destinate să ajute Marina să testeze tehnologii disruptive pentru viitoarele compoziții ale forțelor armate.

Denumirea Excalibur se inspiră din tradiția navală britanică. Ea face referire atât la sabia legendară a regelui Arthur, cât și la un submarin experimental din perioada Războiului Rece cu același nume, simbolizând o combinație între tradiție și inovație.

Oficialii au declarat că dezvoltarea lui Excalibur vine într-un moment în care marile puteri concurează pentru a-și extinde capacitățile submarine.

AUKUS Pillar II, care se concentrează pe tehnologii avansate precum inteligența artificială, sistemele cuantice și platformele autonome, consideră vehiculele subacvatice fără echipaj ca fiind esențiale pentru strategiile viitoare de descurajare și război.

Odată cu Excalibur, Royal Navy se alătură unei liste din ce în ce mai lungi de marine care experimentează platforme fără echipaj de dimensiuni foarte mari.