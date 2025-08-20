Marina Statelor Unite construiește o flotă de drone maritime pentru a face față Chinei, dar se lovește de o serie de eșecuri

În timpul unui test naval american în largul coastei Californiei luna trecută, menit să prezinte cele mai performante nave autonome cu drone ale Pentagonului, una dintre nave s-a oprit neașteptat.

În timp ce oficialii se grăbeau să remedieze o eroare de software, o altă navă dronă s-a izbit de partea dreaptă a navei oprite, a sărit peste punte și s-a prăbușit înapoi în apă – un incident surprins în videoclipuri obținute de Reuters.

Episodul, care a implicat două nave construite de rivalii americani din domeniul tehnologiei de apărare Saronic și BlackSea Technologies, face parte dintr-o serie de eșecuri recente în eforturile Pentagonului de a construi o flotă de nave autonome, potrivit a peste 10 persoane familiarizate cu programul.

Cu câteva săptămâni mai devreme, în timpul unui test separat al Marinei, căpitanul unei nave de sprijin a fost aruncat în apă după ce o altă navă autonomă BlackSea pe care o remorca a accelerat brusc, răsturnând nava de sprijin, potrivit a patru persoane familiarizate cu problema. Căpitanul a fost salvat și a refuzat îngrijiri medicale. Incidentul a fost făcut public pentru prima dată de Defense Scoop.

Ambele incidente au fost cauzate de o combinație de defecțiuni software și erori umane, inclusiv întreruperi în comunicarea dintre sistemele de la bord și software-ul autonom extern, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre această chestiune, care a solicitat anonimatul pentru a împărtăși informații sensibile.

Marina, Saronic și BlackSea au refuzat să comenteze incidentele.

Videoclipurile care arată prăbușirea dronei au fost verificate de două surse Reuters, peisajul corespunzând imaginilor terenului, numele GARC-096 și structura bărcii corespunzând imaginilor din fișierul Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC).

Liderii militari americani, văzând impactul enorm al dronelor maritime în războiul din Ucraina, au afirmat în repetate rânduri că au nevoie de roiuri autonome de drone aeriene și maritime pentru a împiedica o potențială avansare a Chinei peste Strâmtoarea Taiwan. Taiwanul a început să achiziționeze propriile drone maritime.

Dronele dezvoltate în Ucraina, care adesea arată ca niște bărci rapide fără scaune și sunt capabile să transporte arme, explozibili și echipamente de supraveghere, sunt în principal controlate de la distanță și costă aproape 250.000 de dolari, ceea ce le face optime pentru misiuni kamikaze care au neutralizat efectiv flota rusă din Marea Neagră.

Între timp, SUA își propun să construiască o flotă navală autonomă care să se poată deplasa în roiuri și fără comenzi umane – o sarcină mai ambițioasă, la un preț mai ridicat; până la câteva milioane de dolari per barcă rapidă.

Eșecurile recente ale testelor evidențiază provocările cu care se confruntă eforturile Marinei de a implementa tehnologiile incipiente, a declarat Bryan Clark, expert în război autonom la Institutul Hudson. Va trebui să-și adapteze „tacticile pe măsură ce înțelege mai bine ce pot și ce nu pot face sistemele”.

Dar problemele Marinei nu se limitează la punerea în funcțiune a ambarcațiunilor: unitatea sa de achiziție a dronelor maritime autonome a fost, de asemenea, zguduită de concedierea amiralului său șef, iar un înalt oficial al Pentagonului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la program într-o întâlnire cu conducerea Marinei luna trecută, a aflat Reuters.

De la cel mai recent incident, Unitatea de Inovare în Apărare (DIU) a Pentagonului, care achiziționase tehnologia pentru teste, a suspendat pe termen nelimitat un contract – în valoare de aproape 20 de milioane de dolari – cu L3Harris, una dintre companiile care furnizează software autonom utilizat pentru controlul unor nave, potrivit a două persoane familiarizate cu problema.

Pentagonul nu a răspuns la întrebările privind cauza accidentelor sau suspendarea contractului cu L3Harris, care nu a fost raportată anterior.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că acesta a efectuat teste cu drone ca parte a unei „abordări competitive și iterative, între operatori și industrie”.

L3Harris a refuzat să comenteze contractul și a direcționat întrebările către DIU. DIU a refuzat să comenteze.

„L3Harris susține siguranța, integritatea și capacitatea produsului nostru de comandă și control autonom”, a declarat Toby Magsig, care supraveghează produsele software autonome ale L3Harris.

Ascensiunea dronelor maritime

Pentru a accelera eforturile în domeniul dronelor, Pentagonul a lansat în 2023 programul Replicator, în valoare de 1 miliard de dolari, prin care ramuri precum Marina SUA și DIU au planificat să achiziționeze mii de drone aeriene și maritime, împreună cu software-ul necesar pentru controlul acestora. Primele sisteme din cadrul acestui program urmează să fie anunțate luna aceasta.

Marina a alocat cel puțin 160 de milioane de dolari companiei BlackSea, care produce zeci de ambarcațiuni Global Autonomous Reconnaissance Craft pe lună, potrivit înregistrărilor privind achizițiile.

Saronic, care a fost recent evaluată la 4 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare susținută de Andreessen Horowitz și 8VC, produce drona maritimă competitivă Corsair, dar nu a anunțat încă un contract important. Registrele federale de achiziții arată că firma a generat cel puțin 20 de milioane de dolari din acorduri pentru prototipuri.

„Aceste sisteme vor juca un rol esențial în viitorul războiului naval, extinzând raza de acțiune a flotei, îmbunătățind conștientizarea situației și sporind eficacitatea combaterii”, a declarat șeful interimar al operațiunilor navale, Jim Kilby, în timpul unei vizite la sediul BlackSea în iunie.

Agitație în marină

De la revenirea în funcție, președintele Donald Trump a făcut din utilizarea roiurilor de drone o prioritate militară de prim rang. „Big Beautiful Bill” al lui Trump, adoptat luna trecută, includea aproape 5 miliarde de dolari pentru sisteme autonome maritime.

Însă, până în prezent, abordarea Marinei a fost întâmpinată cu scepticism de către noua administrație.

În aprilie, unitatea cheie de achiziții de drone a Marinei – cunoscută sub numele de Program Executive Office Unmanned and Small Combatants (PEO USC) – a promovat o demonstrație de succes a software-ului utilizat pentru controlul navelor BlackSea într-o postare pe LinkedIn, salutând-o ca „un pas important în promovarea autonomiei maritime”.

Ca răspuns, Colin Carroll, pe atunci șef de cabinet al secretarului adjunct al Apărării, Steven Feinberg, a sugerat că programul duplica alte eforturi din cadrul Pentagonului. „Am sentimentul că vor exista schimbări în viitorul acestui program”, a răspuns el la postarea de pe LinkedIn. Carroll, care nu mai lucrează la Pentagon, a refuzat să comenteze mai mult.

PEO USC a fost recent supus unei revizuiri, potrivit a patru persoane familiarizate cu problema, din cauza unei serii de eșecuri, și ar putea fi restructurat sau închis.

Acest lucru vine la două luni după ce Marina a declarat că l-a demis pe liderul unității, contraamiralul Kevin Smith, din cauza pierderii încrederii în conducerea sa, după ce inspectorul general al Marinei a confirmat o plângere împotriva sa. Reuters nu a reușit să îl contacteze pe Smith.

În cadrul unei întâlniri luna trecută, Feinberg a interogat oficialii Marinei cu privire la capacitățile navelor autonome, inclusiv cele utilizate de PEO USC, potrivit trei persoane informate despre întâlnire. Feinberg nu a fost impresionat de unele dintre capacitățile achiziționate de Marină și a pus la îndoială rentabilitatea acestora, au spus sursele.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat: „Nu vom comenta întâlnirile interne private” și a direcționat întrebările despre PEO USC către Marină.

Marina a refuzat să comenteze întâlnirea sau unitatea de achiziții care este supusă revizuirii. Purtătorul de cuvânt Timothy Hawkins a declarat că PEO USC își menține misiunea, inclusiv rolul său de autoritate de achiziții pentru întreținerea și modernizarea sistemelor maritime fără pilot.

Agitația survine în contextul în care constructorii de nave și furnizorii de software încearcă să obțină proiecte maritime autonome și mai mari, cum ar fi submarine fără pilot și nave de transport marfă.

Săptămâna trecută, PEO USC a început să accepte propuneri pentru Modular Attack Surface Craft, pentru a achiziționa nave medii și mari capabile să transporte containere, echipamente de supraveghere și să efectueze atacuri.

T.X. Hammes, expert în arme autonome și membru al Atlantic Council, a declarat că Marina se află în ape necunoscute, încercând să revizuiască rapid tradiții vechi de zeci de ani.

„Aveți un sistem obișnuit să construiască lucruri mari, care necesită ani de zile pentru a lua o decizie, iar acum, brusc, le cereți să acționeze rapid”, a spus el.