Moscova promite o rețea de sateliți care să rivalizeze cu Starlink-ul lui Elon Musk

Rusia va lansa în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink, operat de compania lui Elon Musk, SpaceX. Anunțul a fost făcut de Dmitri Bakanov, noul director al agenției spațiale ruse Roscosmos, informează Reuters.

Starlink, care operează cu o constelație de sateliți pe orbita joasă a Terrei, a devenit o rețea de comunicații vitală, în special în zonele izolate și în teatrele de operațiuni militare. De la invazia Ucrainei, terminalele Starlink au servit drept „coloana vertebrală” a comunicațiilor armatei ucrainene, fapt care a permis comandanților și trupelor să mențină legătura și să coordoneze atacurile cu drone în zone unde infrastructura tradițională a fost distrusă.

Proiectul „Sfera” și ambițiile rusești

Ambiția Rusiei de a-și crea propriul sistem de internet prin satelit nu este o noutate. Vladimir Putin a anunțat încă din 2018 proiectul „Sfera”, un program menit să ofere servicii de comunicații și internet la nivel global, cu un accent pe teritoriul Federației Ruse, anunța Defense Mirror.

Planurile actuale, care fac parte dintr-un program de dezvoltare spațială evaluat la 4,4 trilioane de ruble, prevăd lansarea a peste 900 de sateliți pe orbite joase până în 2035. Dezvoltat de compania rusă Bureau 1440, proiectul a demarat cu lansări experimentale, iar primele servicii comerciale sunt așteptate să fie disponibile în 2027.

Răspunsul la o vulnerabilitate strategică

Anunțul Roscosmos vine într-un moment în care importanța strategică a rețelelor de comunicații private, cum ar fi Starlink, a devenit evidentă. Dependența armatei ucrainene de această tehnologie a scos la iveală o vulnerabilitate majoră pentru Rusia, care a acuzat în repetate rânduri trupele ucrainene că folosesc terminale Starlink obținute din țări terțe.

Prin dezvoltarea unui sistem propriu, Rusia urmărește să obțină autonomie tehnologică și să elimine dependența de o rețea controlată de o companie privată americană. Această inițiativă este văzută de analiști ca un efort de a consolida controlul comunicațiilor, o componentă esențială a strategiei militare moderne.