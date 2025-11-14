Oportunitate de testare sau semn de disperare? Rusia a folosit o rachetă hipersonică gândită să distrugă navele americane împotriva unor obiective terestre ucrainene

Rusia a utilizat racheta sa hipersonică antinavă de ultimă generație 3M22 Zircon – dezvoltată inițial pentru a contracara flota SUA – pentru a lovi regiunea Sumî din Ucraina, țintind infrastructura critică, transmite publicația Militarnyi.

Aceasta marchează o utilizare rară a armei împotriva unor ținte non-navale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că, „potrivit datelor preliminare, dimineața rușii au lovit regiunea Sumî cu o rachetă Zircon”.

Vitali Kim, șeful administrației militare regionale Mîkolaiv, a notat că lansările au provenit „din zona Capului Chauda din Crimeea”.

Deși racheta a fost proiectată în principal pentru a învinge navele inamice, experții presupun că astfel de lansări au ca scop în primul rând testarea capacităților rachetei în condiții de luptă. Alții sunt de părere că Rusia rămâne fără rachete de croazieră.

Zircon este considerată una dintre cele mai moderne rachete ale Federației Ruse. Testele au început în 2016, iar Moscova a menținut o secretomanie strictă pe tot parcursul dezvoltării sale, neafișând schițe sau imagini grafice.

Racheta hipersonică rusească este destinată să fie instalată pe diverse nave de suprafață și submarine ale Marinei Ruse. Printre acestea se numără fregatele Proiect 22350 și submarinele nucleare din clasa Iasen-M.