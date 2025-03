Pentagonul neagă existența unui „Kill Switch” pentru avioanele de luptă F-35

Departamentul american al Apărării (DoD) a negat existența oricărui „Kill Switch” pentru cele mai recente avioane de luptă F-35, relatează Militarnyi.

Informația a fost confirmată de către Lockheed Martin, producătorul avioanelor, pe contul său oficial de X.

‘There is no kill switch’—The F-35 'kill switch' rumor has been debunked.

“After weeks of speculation, the Pentagon formally denies having the ability to remotely disable @LockheedMartin’s F-35 fighter jets.”

— F-35 Lightning II (@thef35) March 18, 2025